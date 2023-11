La falta de salud visual afecta directamente al rendimiento académico. "Un fuerte dolor de cabeza tras un tiempo de estudio es una sintomatología que nos hace pensar en un problema visual latente", sentencia el estudio ‘El estado de la salud visual de los adolescentes en España’, presentado este miércoles en Madrid por la asociación Visión y Vida, Fundación Mapfre y Correos Express. El informe revela que, en España, los jóvenes suspenden en salud visual: el 29,6% los chavales con edades entre 12 y 18 años tienen miopía.

Un niño que no ve bien deja de prestar atención en clase porque no es capaz de procesar la información

El estudio incluye una encuesta en la que uno de cada tres jóvenes de 12 a 18 años admiten tener problemas para fijar la vista durante más de diez minutos seguidos, ya sea en pantallas o en libros de papel. Además, preguntados por si sienten dolor de cabeza después de estudiar, cuatro de cada diez (42,1%) admiten estas molestias. Uno de cada tres (33,1%) sienten que los ojos les escuecen mientras estudian.

Un 42,1% de alumnos afirma tener dolor de cabeza después de estudiar

El mayor reto de la oftalmología es -según sostenía recientemente en el Club de Educación y Crianza de El Periódico de Cataluña, de Prensa Ibérica, el oftalmólogo Javier Fernández- controlar el 'boom' de pacientes con miopía que se espera para los próximos años. De padres no miopes, puede nacer un niño miope y de padres miopes puede nacer un niño no miope. El problema con el abuso de las pantallas a edades cada vez más precoces es la cantidad de tiempo que ese niño pasa sin realizar dos gestos básicos para la salud visual: esforzar su visión en larga distancia y parpadear.

La falta de salud visual pueden tener repercusión negativa en el rendimiento escolar. "Un niño que no ve bien deja de prestar atención en clase porque no es capaz de procesar correctamente la información", destaca el doctor Fernández. "Leen borroso, les cuesta concentrarse en la lectura y no prestan mucha atención. Pero él no conoce otra cosa y piensa que es normal", recuerda el facultativo.

Las pantallas

El informe de Visión y Vida, Fundación Mapfre y Correos Express incluye el uso y abuso de las pantallas. "Sabemos que las nuevas generaciones realizan un uso intensivo del móvil durante el día. Y muchos, seis de cada diez, tienen por costumbre usarlo cuando se van a dormir", subraya el estudio.

"Debemos tener en cuenta que hasta los 7 años no hay un tiempo recomendable para el uso de pantallas en lo que se refiere a salud visual: su sistema no está desarrollado para enfrentarse a ello y lo mejor es limitar su uso hasta pasada esa edad", explica Lluís Bielsa, vicepresidente de Visión y Vida.

Las pantallas son cómplices pero no culpables directas de la miopía, un defecto de la vista que tiene factores genéticos y ambientales

La relación directa entre los dispositivos electrónicos y el hecho de que cada vez haya más niños y niñas miopes no se ha comprobado científicamente todavía, según recuerda Conchi Lillo, bióloga y doctora en Neurociencias y autora de '¡Abre los ojos!', un ensayo editado por Next Door Publishers que analiza la salud visual. Las pantallas son “cómplices” pero no culpables directas de la miopía, un defecto de la vista que tiene factores genéticos y ambientales. En España, según el INE, el 25% de los menores entre 6 y 15 años son miopes.

Las últimas investigaciones lo que sí han demostrado es la relación directa entre la miopía y la falta de exposición a la luz natural. Los que les pasa a los niños y las niñas que pasan muchas horas con pantallas (o con libros de papel) es que sus ojos no secretan dopamina. Si lo hicieran, se inhibiría el crecimiento del ojo y se evitaría el alargamiento típico producido en la miopía. Conclusión: los niños y las niñas (y también los jóvenes) tienen que pasar más tiempo realizando actividades al aire libre.