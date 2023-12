En las verdes colinas de Escocia, donde el cielo se funde con la tierra, se encuentra Tomatin, no es solo una destilería, sino el corazón palpitante de un pueblo. Esta destilería, una de las más antiguas y veneradas de Escocia, es más que un lugar de producción de whisky; es el alma de un pequeño pueblo, un lugar donde la tradición y la modernidad se entrelazan en cada gota de su preciado líquido.

La historia de Tomatin es la historia de un pueblo. Un pueblo que no solo comparte su nombre con la destilería, sino también su destino. Aquí, en este rincón apartado del mundo, cada hogar, cada familia, cada sonrisa está de alguna manera entrelazada con la destilería. Es un lugar donde el tiempo se mide no en horas, sino en años de añejamiento del whisky, donde cada amanecer trae la promesa de un nuevo lote, de un nuevo legado.

El año pasado, el mundo reconoció lo que la gente de Tomatin siempre ha sabido. Cuando el Tomatin fue nombrado ‘El Mejor whisky del mundo de 2022’ en el International World Spirits Competition (IWSC), no fue solo un triunfo para la destilería, sino para toda su gente. Este premio no solo celebró la calidad excepcional de su whisky, sino también la dedicación, la pasión y el espíritu de un pueblo entero. Además la destilería fue galardonada como “mejor productor de whisky escocés” por la IWSC y Mejor destilería sostenible Icons of Whisky 2023.

La mayoría de los empleados de la Destilería Tomatin siguen viviendo en la destilería. Este whisky es una celebración de su legado pasado y presente. El uso de barricas de roble americano virgen y de First Fill Ex-Bourbon celebra la maduración tradicional y más moderna y confiere a este whisky una profundidad y un carácter tremendos. Graham Eunson - Master Distiller

En Tomatin, cada gota de whisky es un testimonio de su filosofía: una elaboración cuidada, artesanal y profundamente humana dónde la tecnología moderna se une a los métodos tradicionales, creando un equilibrio perfecto entre eficiencia y arte. Cada barril, cada fermentación, cada destilación es un acto de amor y respeto por el arte del whisky.

Tomatin no es solo una destilería. Es un testimonio de la resiliencia y el espíritu de Escocia, un recordatorio de que, incluso en los rincones más remotos del mundo, la pasión y la dedicación pueden crear algo verdaderamente extraordinario. En Tomatin, cada botella es una historia, cada sorbo es un viaje, y cada momento es un recuerdo en nuestra vida.

El Tomatin Legacy: Una joya escocesa al alcance de todos

Para los amantes del whisky y aquellos que buscan una experiencia de sabor excepcional sin desequilibrar su presupuesto, el Tomatin Legacy se presenta como una opción inigualable. Este whisky escocés, sorprendió al mundo al ser reconocido en el prestigioso Concurso Internacional de Vinos y Licores (IWSC), no solo destaca por su calidad excepcional, sino también por su precio sorprendentemente accesible. La destilería fue galardonada como “mejor productor de whisky escocés” por la IWSC y Mejor destilería sostenible Icons of Whisky 2023.

Comúnmente se piensa que los whiskys de mayor calidad suelen tener precios elevados, una percepción que, sin embargo, no influye en el criterio de los jueces en estos certámenes. Las destilerías suelen presentar sus productos más selectos, aquellos que han disfrutado de un proceso de maduración más prolongado, para competir en estos eventos.

Con una puntuación casi perfecta de 99 sobre 100, el Tomatin Legacy demostró que la excelencia en el mundo del whisky no siempre viene acompañada de un precio exorbitante.

Un precio que desafía expectativas

Lo que realmente hace destacar al Tomatin Legacy es su precio. A pesar de su alta puntuación y calidad excepcional, se vende por menos de 30 euros en España, un precio notablemente bajo para un whisky de su calibre. Esta relación calidad-precio lo convierte en una opción atractiva tanto para conocedores del whisky como para aquellos que recién comienzan a explorar este mundo.

Tomatin Legacy es quizás nuestro whisky más versátil, atractivo tanto para los principiantes como para los entendidos: este whisky puede disfrutarse de forma tradicional con un par de gotas de agua o también con hielo y en cócteles de whisky. Stephen Bremner - Director General

La mejor de las opciones para regalar estas navidades o para compartir la mejor de las sobremesas con tus amigos o familiares en estas fiestas navideñas. Su accesibilidad lo ha convertido en un favorito y ha aumentado su popularidad y su cercanía. Se puede comprar online en Amazon y en webs autorizadas, o en Alcampo y El Corte Inglés entre otros sitios si prefieres comprarlo presencial.

Cuando un whisky se convierte en una experiencia sensorial inolvidable

El Tomatin Legacy, con su perfil aromático y gustativo único, ofrece una experiencia sensorial inolvidable. Los catadores del IWSC destacaron sus notas de limones maduros con miel y vainilla en nariz, y un paladar donde el pomelo fresco juega un papel protagonista, creando un impulso soberbio.

En nariz, se percibe la vaina de vainilla, el chocolate blanco y el sirope dorado. Hay notas de madera de sándalo, canela y coco, que aluden al uso de roble americano nuevo. En el paladar, la vainilla continúa con notas de fruta fresca y jengibre. Es un whisky de malta fácil de beber, muy ligero y accesible. Para mí, es un whisky ideal para el clima español. Es estimulante y vibrante. Scott Adamson - Blender and Global Brand Ambassador

Este whisky, fragante y complejo, culmina con un final armonioso y persistente, características que lo hacen destacar en un mercado lleno de opciones. Además, su proceso de maduración en barricas de roble de Virginia y bourbon añade capas de complejidad a su perfil, haciéndolo un whisky de malta único en su clase.

Una llamada al consumo responsable estas Navidades

Es importante recordar que, aunque el Tomatin Legacy y el Tomatin de 12 años son accesibles y altamente disfrutables, deben ser consumidos con moderación y responsabilidad. Estos whiskys no solo son una muestra de la destreza escocesa en la destilación, sino también una invitación a apreciar el arte de la degustación de whisky.

Estos whiskys ofrecen una experiencia que va más allá del simple acto de beber, invitando a los aficionados a sumergirse en un mundo de sabores y aromas que solo una destilería con más de un siglo de historia puede ofrecer con la mejor compañía y con las mejores conversaciones.