Se hacen llamar 'vampiros blancos' pero ni beben sangre ni tienen colmillos ni, pese a sus intentos, consiguen frenar su envejecimiento. Se trata de personas, casi siempre hombres, que están dispuestos a pagar grandes cantidades de dinero a cambio de obtener otro tipo de fluido al que le atribuyen propiedades milagrosas. No se asusten, este supuesto elixir no es otro más que la leche materna. Las propiedades de la leche que producen las mujeres que están criando a sus bebés llevan siglos envueltas en una halo de misticismo al relacionarlas con un sinfín de milagrosas ventajas que incluyen, entre otras, desde la ser un superalimento a tener cualidades contra el envejecimiento o, hasta incluso, las de ser un verdadero elixir para ganar masa muscular.

Además de estas supuestas propiedades, amparadas por el hecho de que la leche materna es el único sustento alimenticio de los recién nacidos y es fundamental para el desarrollo del incipiente sistema inmunitario en los bebés, los 'vampiros blancos' encuentran en ella un elemento de erotismo y excitación sexual convirtiéndose así es una filia.

Cómo comprar leche materna

Aunque pueda parecer extraño, existe todo un mercado negro de madres lactantes dispuestas a ganar un poco de dinero extra con parte de la leche sobrante que sus bebés no consumen. Existen anuncios ofreciendo 'oro blanco', 'oro líquido fresco' o 'leche fresca para culturistas de madres sanas' en portales de segunda mano como milanuncios y hasta, incluso ebay.

El supuesto éxito de este mercado ha hecho surgir incluso portales especializado en algunos países donde no existen trabas para la regulación de este tipo de compraventas. Es el caso del portal Only the Breast, donde tal como reflejan sus responsables, ponen disposición de madres y otros consumidores leche fresca de calidad procedente de sus donantes.

El precio de la leche materna no es en absoluto barato. Aunque no existe evidentemente un precio oficial, sino que cada lactante establece sus tarifas, sí se puede extrapolar que el precio medio por unos 150 mililitros de leche oscila entre los 20 euros y los 40 euros.

Riesgos del mercado de la leche materna: infecciones y ETS

Aunque pueda parecer un producto inocente y carente de riesgos, la leche materna es un fluido biológico lleno de peligros para la salud si no se trata de forma adecuada. Para empezar, la leche materna puede ser portadora de enfermedades de transmisión sexual (ETS) y, además y tal como sucede con la leche de vaca o el resto de lácteos, puede convertirse en el caldo de cultivo de bacterias muy peligrosas si no se lleva a cabo un proceso de esterilización completa o una correcta manipulación.

La importancia de la lactancia materna

Más allá de estas filias, lo cierto es que la lactancia materna es fundamental para el desarrollo de los recién nacidos. La Organización Mundial de la Salud recomienda dar leche materna hasta los seis meses de vida y continuar dando el pecho hasta, por lo menos, los dos años de edad.