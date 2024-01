Japón aspiraba a convertirse este viernes en el quinto país en aterrizar con éxito en la Luna. Pero tras un exitoso despegue de su misión SLIM ('Smart Lander for Investigating Moon'), un viaje de varios meses por el espacio y una compleja coreografía para aproximarse a la órbita lunar, todo apunta a que la nave ha conseguido posarse sobre la superficie de la Luna pero, por el momento, no está claro su estado. Los responsables de la misión afirman que siguen estudiando los datos de la recopilados. Por ahora, no está claro si la nave ha sobrevivido al complejo alunizaje o si, por el contrario, ha acabado hecha añicos.

Esta misión despegó el septiembre del año pasado desde el centro espacial de Tanegashima. Durante varios meses, esta misión vagó por el espacio. El día de Navidad consiguió, por fin, insertarse correctamente en la órbita lunar. Y tras varias semanas sobrevolando su superficie, a mediados de enero los responsables de la misión afirmaron que, por fin, estaban en condiciones óptimas para intentar un aterrizaje en uno de los bordes del cráter lunar Shioli, una depresión de unos 270 metros de diámetro situada en la parte sureste de la cara visible de la Luna. Todo el recorrido de la misión transcurrió con éxito excepto el final. Esto supone un duro revés para la tecnología desarrollada por la agencia japonesa, que presumía de haber logrado un sistema de aterrizaje tan y tan preciso que incluso lo había apodado como "el francotirador lunar". Hasta ahora, los únicos que han podido aterrizar con éxito en la Luna son Estados Unidos, la Unión Soviética, China y, más recientemente, India. Atascos lunares La de Japón es una de las muchas misiones lunares previstas para este 2024. Tanto es así que hay incluso quien bromea diciendo que en los próximos meses tendremos 'atascos' en la Luna. Hace tan solo unos días, por ejemplo, despegaba el proyecto 'Peregrino', que aspiraba a convertirse en la primera nave privada en posarse sobre la superficie de la Luna pero que, finalmente, tras un fallo técnico tuvo que abandonar su objetivo y acabó desintegrándose en la atmósfera terrestre. En los próximos meses se espera el despegue de varias misiones robóticas lideradas por India, China y Estados Unidos. Entre las más esperadas destaca la misión china Chang'e-6, que incorporará un pequeño orbitador diseñado por Pakistán, rumbo a la cara oculta de la Luna. NASA, por su parte, ha anunciado que el segundo vuelo de su programa lunar Artemis, el más ambicioso hasta la fecha, se retrasa al menos un año por lo que, al menos por ahora, no habrá misiones tripuladas a la Luna en el horizonte próximo.