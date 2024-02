Susana Ivorra Ortega, psicóloga y sexóloga: "El amor a primera vista no es amor"

¿Qué es ‘Luces, cámara… ¡Amor!’?

Los de la generación X, como yo, hemos crecido con una serie de películas y personajes que aunque no nos hayan marcado, aunque no estén entre nuestras favoritas, sí son el telón de fondo con el que hemos crecido: Pretty Woman, Dirty Dancing, Titanic, Julia Roberts, John Cusack, Meg Ryan... Con sus ideas hemos ido creando nuestra propia idea del amor y las relaciones, cargando con un montón de mitos de los que parece que estamos ya deshaciéndonos pero inconscientemente todavía persisten de un modo u otro. En este libro lo que intento es, por un lado, hablar de algunas de esas películas, sobre todo de los 80 y los 90, y hacer un ejercicio de imaginación. Qué hubiera ocurrido con esos personajes si hubieran seguido juntos, si hubiéramos podido asomarnos por un agujerito y ver qué ocurrió con ellos cuando el enamoramiento va decayendo, la parte hormonal del deseo se va perdiendo y se enfrentan a los mismos problemas que nos enfrentamos todos en sus relaciones: los problemas económicos, con la familia, la incursión de terceras personas… Qué ocurriría con el paso del tiempo si esas parejas hubieran podido perdurar o no, y si es así cómo lo han hecho. La otra parte, al ser psicóloga, terapeuta de parejas, propone una serie de ideas de lo que podrían haber hecho estos personajes o nosotros para trabajar o mejorar ciertas áreas de la relación.

¿A quién va dirigido?

A toda persona que haya amado o que desee amar. No es un libro de autoayuda ni de psicología. Espero que les resulte interesante a los amantes del cine, a todas las personas, incluso a las que no son de la generación X.

Día de San Valentín

Recomiende una película para San Valentín.

Si no tienes pareja, Cosas que nunca te dije, de Isabel Coixet. Habla muy bien de mirar hacia dentro cuando estás rota de dolor y cuidarte a ti misma antes de empezar una nueva relación.

¿Y si se tiene pareja?

Mejor imposible. La parte de la historia de amor es muy realista. No hay fuegos artificiales ni una pasión desmedida. Son dos personas que se conocen y una de ellas desea ser mejor persona para poder estar con la otra. No es un tú me haces mejor persona, es un yo quiero ser mejor persona. Y eso me parece un giro distinto. Melvin, el personaje de Jack Nicholson, toma esa responsabilidad.

¿La influencia del amor romántico en el cine perpetúa la desigualdad entre hombres y mujeres?

Totalmente. Salvo excepciones, que ya las había antes, siguen estrenándose muchísimas películas que perpetúan esa desigualdad y esa entrega sobre todo de la mujer. La mujer tiene que cambiar al hombre, es la responsabilidad del amor, y ella, a través de ella misma, de ese amor, ayuda a cambiar al hombre, a que esa persona haga esa catarsis. Lo vemos en Cincuenta sombras de Grey, pero también en 365 días, estrenada en 2020, una película similar que tuvo muchísimo éxito y perpetúa lo mismo. Lo peor es que creemos que hemos avanzado pero seguimos consumiendo estas películas y nos siguen gustando. Algo no es coherente.

¿El amor romántico es estafa?

Es un invento que ha funcionado a su propósito durante mucho tiempo pero que no nos hemos cuestionado hasta ahora, recientemente. En terapia de pareja lo veo mucho. Cuando hablas de los mitos del amor romántico: el de la media naranja, el de la adivinación… "Sí, no no, eso yo no me lo creo", pero luego esperamos que nuestra pareja nos lea el pensamiento y santifique nuestras necesidades, o sentimos que hemos encontrado a la persona, o si ya esa persona no quiere estar con nosotros y se nos acaba el mundo porque era como el alma gemela… En realidad seguimos creyendo en ello.

El amor a primera vista

¿Cree en el amor a primera vista?

El enamoramiento a primera vista es real. Te enamoras de alguien que no conoces, luego lo conoces y de ahí pasamos del enamoramiento al amor, o se acaba el asunto. Pero el amor a primera vista no es amor. El amor viene después, cuando ya hay un conocimiento de la otra persona y se cimentan en otras cosas.

Estoy deseando amar, ¿un ejercicio recomendable?

Desear amar es muy humano. Yo recomiendo amar: amarse a uno mismo, a otras personas, a las que están a nuestro alrededor, a una pareja… El amor es maravilloso pero el amor sano, porque deseamos amar y a veces erramos el tiro.

¿Amar es cuestión de tiempo?

Amar sano es una cuestión de tiempo. Todos podemos amar y tampoco se necesita mucho tiempo. Amar de un modo sano sí, porque implica un compromiso, una vulnerabilidad, mostrar esa vulnerabilidad, recoger la vulnerabilidad de la otra persona...

"Todos creemos conocer a quien amamos, pero lo que amamos resulta ser una mala traducción, hecha por nosotros mismos, de un idioma que apenas dominamos". (Andrew Sean Greer, Historia de un matrimonio).

Suscribo sus palabras. En terapia de pareja es lo que más se ve: «yo quiero que sea como era al principio». Pero es que esa persona no existe, te la inventaste tú, con lo que veías y con tus expectativas. Y cuando el tiempo te ha demostrado que esa persona no era real, ni mejor ni peor, era otra, tú te resistes a creer eso.

El amor en la madurez

Cuando el amor surge en tiempos maduros, ¿tiene un valor vital especial?

Depende de si es la primera vez que aman de esa manera. En Los puentes de Madison los protagonistas se conocen ya en una edad más madura, con sus proyectos de vida ya hechos, y sienten ese amor de una manera más libre, porque ya no están condicionados por buscar esa compatibilidad, si quiere tener hijos o no, dónde quiere vivir, cómo educar a los niños… El primer amor no siempre llega en orden, se dice. Ellos dos son como el primer amor, a pesar de que haya habido otros amores. Un amor que viven de un modo más intenso, apasionado, de compartir, libre de prejuicios, de la época, de los roles...

¿La certeza de amar sólo se vive una vez en la vida?

No, y ojalá cada vez que amemos lo hagamos pensando "aquí me quedo", "esta persona es la definitiva". A veces hacemos mofa de quien lo dice, pero ojalá vivamos siempre el amor, que es eterno mientras dura. Hay que vivirlo así.

La charla del Rívoli estará presentada por Marga Melià. ¿Qué ama de su cine?

Marga Melià habla muy bien del amor. Me gusta mucho todas las aristas que presenta su cine. En Dona habla del amor mal entendido, de esa mujer que calla el terrible incesto que comete su marido; en El síndrome del calcetín desparejado habla de los mitos del amor; en Bittersweet Days, del amor a uno mismo, de cómo buscando el amor te encuentras a ti mismo; y en Bruna, su nueva obra, habla del amor al cine.