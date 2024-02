Las FP con alta empleabilidad a las que te puedes apuntar: comienza en febrero y titúlate en dos semestres

¿Qué estudiar? Una pregunta que requiere reflexión y análisis detallado. La elección de nuestra carrera no debe ser apresurada, pues su impacto puede definir nuestro futuro. Es por eso que, para aquellos que aún no han decidido su camino o no se han inscrito en ninguna institución, UNIVERSAE ofrece un periodo extraordinario de matriculación para estudios de grado medio o superior.

Este excepcional periodo te brinda la oportunidad de iniciar tus estudios en febrero y comenzar a proyectar tu futuro profesional de inmediato. Asimismo, UNIVERSAE se destaca por su método educativo innovador y eficiente, que te permite alcanzar tus metas académicas en un tiempo récord.

¿Qué formaciones están disponibles para comenzar en febrero? Desde grados medios en diversas áreas hasta programas superiores especializados, UNIVERSAE ofrece una amplia gama de opciones para todos los intereses y aspiraciones profesionales.

UNIVERSAE vuelve a transformar el panorama educativo abriendo esta nueva posibilidad de estudiar a partir de febrero y titular desde dos semestres / UNIVERSAE / INFORMACION

Una nueva manera de estudiar

Uno de los grandes distintivos de UNIVERSAE es si ecosistema educativo, caracterizado por su innovación. Gracias a este método, permite estudiar más de 50 grados de la forma que al alumno le quede mejor, es decir, sin horarios ni espacio físico determinado, sino que donde, cuando y como quiera.

En este sentido, una de las herramientas más innovadoras del Instituto Superior de Formación Profesional es UNIVERSAE360, un entorno en el que alumno encontrará todo lo necesario para estudiar. Aquí se alojan los siguientes recursos:

Simulaciones 3D para practicar cada contenido donde y cuando el alumno quiera.

Recursos compatibles con gafas VR para móvil.

Entorno360 para explorar entornos laborales 3D.

Contenido de calidad con refuerzo gráfico para favorecer el aprendizaje.

Clases grabadas con componentes 3D y realidad aumentada.

Carlos Martínez, alumno de UNIVERSAE, explica que “el año pasado lo inicié sin un objetivo determinado y, al saber que podía comenzar a estudiar un grado oficial en febrero, me matriculé dando un giro radical a mi vida. Antes de terminar el curso ya tenía un empleo estable”.

Respecto a la salida laboral, los alumnos de UNIVERSAE parten con la gran ventaja de tener la posibilidad de dar sus primeros pasos en empresas nacionales e internacionaleszk. El Instituto Superior de FP cuenta con un programa de alianzas con las mejores empresas de distintos sectores, lo que facilita la toma de contacto entre ellas y los alumnos.

UNIVERSAE 360 cuenta con herramientas pedagógicas digitales altamente atractivas y efectivas / UNIVERSAE / INFORMACIÓN

50 grados oficiales con alta empleabilidad

UNIVERSAE, además de su método de enseñanza y su alianza con grandes empresas, ofrece más de 50 grados medios y superiores. Expedidos por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, se incluyen aquellos con mayor demanda laboral en la actualidad, como los de Informática, Administración y Finanzas y Sanidad.

En cuanto al área de Sanidad, la oferta educativa de UNIVERSAE incluye los grados medios de Cuidados Auxiliares de Enfermería, Emergencias Sanitarias y Farmacia y Parafarmacia, hasta los grados superiores de Anatomía Patológica y Citodiagnóstico, Dietética, Documentación y Administración Sanitarias, Higiene Bucodental, Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear y Laboratorio Clínico y Biomédico.

UNIVERSAE cuenta ya con el Instituto de FP más grande del mundo / UNIVERSAE /INFORMACIÓN

Otras de las formaciones son Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes a distancia y los grados superiores de Administración de Sistemas Informáticos en Red, Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM) y Desarrollo de Aplicaciones Web (DAW). Los interesados en estudiar algún grado relacionado con Administración pueden cursar Gestión Administrativa, Administración y Finanzas y Asistencia a la Dirección.