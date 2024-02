Alerta alimentaria: cuidado con estas galletas de chocolate de Aldi y Lidl

Las galletas de chocolate son un alimento muy apetecible que todo el mundo recurre para calmar el apetito, así como para cocinar en una gran variedad de postres. Sin embargo, recientemente, se ha emitido una alerta importante sobre la seguridad de ciertas galletas de este tipo que se encuentran disponibles en los supermercados Aldi y Lidl, tal y como ha informado la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a través de su página web.

¿Cuál es el problema?

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN) advierte que si has comprado ciertos tipos de galletas de chocolate en Aldi o Lidl, es crucial que te informes sobre esta alerta para garantizar tu seguridad y la de tu familia.

AESAN anuncia la posible presencia de fragmentos metálicos en algunas galletas con chocolate procedentes de Países Bajos, lo que ha llevado a la retirada de estos productos del mercado. Aunque no se han reportado casos de afectados en España hasta el momento, se ha tomado la medida preventiva de retirarlos de la venta.

Productos afectados

Las galletas afectadas son del tipo cookie y se comercializan bajo las siguientes marcas y nombres:

Cookies aux trois chocolats, marca Arizona, vendidas en Aldi. Lote 2334710, con fecha de consumo preferente 11/09/2024.

Cookies aux trois chocolats / AESAN

Grandino triple chocolate, marca McEnnedy, vendidas en Lidl. Lote con Código EAN 2059315 y fecha de consumo preferente 10/12/2024.

Grandino triple chocolate / AESAN

Nougatelli, marca Sondey, también vendidas en Lidl. Producto con código EAN 20706999 y fecha de consumo preferente 12/12/2024.

Nougatelli / AESAN

¿Qué debes hacer?

Si has comprado alguno de estos productos, es importante que verifiques si corresponden a los lotes afectados. Si es así, no los consumas y devuélvelos a la tienda siguiendo las instrucciones del distribuidor. Si ya los has consumido y experimentas algún síntoma extraño, acude de inmediato a un centro médico.

Esta información ha sido comunicada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI), con el fin de verificar la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Es fundamental estar atento a las alertas de seguridad alimentaria y seguir las indicaciones proporcionadas por las autoridades para garantizar la salud y el bienestar de todos.

La seguridad alimentaria es una prioridad, por lo que se insta a los consumidores a tomar precauciones y actuar con responsabilidad ante estas situaciones.