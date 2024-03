Las seis claves de la cocaína rosa y su doble falsa que se vende en Galicia

Noche de sábado viguesa. Un joven taxista traslada en su automóvil a dos chicos de origen extranjero habitantes de la ciudad. Uno viaja en el asiento del copiloto y el segundo, en otro trasero. En medio de un diálogo que, en principio, no va a ninguna parte con numerosos “bro” como lazo de amistad, el autopatrono se percata de que uno de los usuarios comienza a esnifar algo en la mano de su compañero. La sustancia es de color rosa, lo que sorprende al conductor, quien les pregunta qué es el estupefaciente que se están metiendo. “Cocaína rosa, tusi”, oye decir. Los amonesta para dejar claro que “en el taxi no caben drogas”. Es tarde ya. En pocos minutos, los hasta ahora viajeros dicharacheros se convierten en “dos zombis”. Lo que desconocen es que, realmente, lo que han aspirado no es cocaína rosa, sino un sucedáneo barato y mucho más peligroso, alertan desde Alborada, la asociación de lucha contra la droga.

Su presidente, Juan Cancelo, sentencia que “la cocaína rosa que toman las "celebrities" en Estados Unidos no es la que llega a la calle aquí. No es la que vio el taxista ni la que le facilitaron al chico de Getafe –el fallecido al introducírsela terceras personas sin que se percatase en una bebida energética–. Hay una cocaína rosa falsa que no se sabe lo que tiene. La auténtica tiene unos efectos similares al LSD, un alucinógeno, que se mezcla con un estimulante como el MDMA (éxtasis)”. A continuación, aclara varias dudas alrededor de esta sustancia y su sucedáneo que se vende en Galicia y el resto del Estado.

Cocaína rosa, móviles y dinero requisados en una operación policial. / / EFE

¿Por qué se llama cocaína rosa o tusi?

Cancelo responde que su nombre es 2cb. Se pronunciaría tusibi en inglés, reduciéndose a tusi coloquialmente. “Evidentemente, no es cocaína; y lo de rosa es un tema de marketing. Se cree que la pintan de este color para que sea más atractiva”, añade.

¿De dónde procede y por qué está de moda?

El director de Alborada señala que “viene de Los Ángeles, California, y Brasil también. Era una droga carísima que tomaban las celebrities. El gramo está por encima de los cien euros y la tomaban en los ambientes de fiesta, por ejemplo en fiestas de música electrónica en Ibiza también”.

Registro domiciliario de la Policía Nacional donde encontraron cocaina rosa. / / EFE

¿Lo que se vende en la calle es cocaína rosa real?

Cancelo recalca que no: “Lo que se vende generalmente aquí en la calle es una sorpresa. Cada laboratorio le echa cosas distintas. Muchas veces presenta ketamina, un anestésico veterinario; así como MDMA y cafeína; pero también puede haber benzodiacepinas, fentanilo... Cualquier persona que lo tome no sabe lo que está tomando. Es un riesgo enorme para la salud porque no se sabe lo que tiene. El precio no tiene nada que ver. La que hay por aquí cuesta cada pastilla unos cinco o siete euros. ¿Qué ocurre? Es una sustancia esta última que quien la toma ingiere otras cosas. Es decir, hay policonsumo (alcohol, tabaco, cannabis y otras sustancias). Lo hacen de manera experimental o como caminos iniciáticos para hacerse mayor. También puede sustituir otras sustancias con un estigma mayor como la cocaína o la heroína”. El director de Alborada añade que “es imposible saber qué contiene porque se dice que cada fabricante, cada químico, puede añadir su sello particular según su manera de entender la historia o los productos (precursores) que tenga a mano. Por ejemplo, los precursores de fentanilo se producen en China donde no tienen problema de consumo de esta sustancia que es exportada a México para que los cárteles de la droga la fabriquen. Hasta hay guías por internet, por desgracia, que indican cómo producir la sustancia”.

¿Qué efectos puede tener?

La persona que la tome puede tener una agitación tremenda; convulsiones; hipertermia maligna consistente en una rápida subida de la temperatura corporal así como contracciones musculares intensas; delirios y alucinaciones, así como psicosis. También puede sufrir una parada cardiorrespiratoria y entrar en coma. “Es muy peligrosa”, subraya Cancelo.

¿Debe haber alarma social?

El director de Alborada destaca que su consumo “no presenta cifras alarmantes. Hay que intentar que no cunda la alarma. En los centros de tratamiento contra la droga de Galicia hay unas 13.000 personas. No llega ni al 0,1% las que llegan por cocaína rosa. Son sustancias que forman parte de las NPS, las nuevas drogas psicoactivas, que no paran de salir con más de 70 al año diferentes y que no se sabe realmente lo que son. Son alegales. Es decir, no son ilegales porque no están ‘censadas’, por lo tanto no se pueden ilegalizar. No da tiempo a que las autoridades digan por convenio internacional que son ilegales”.

¿Sabía que surgió con uso terapéutico?

La 2cb real fue sintetizada por primera vez en 1974 por Alexander Shulgin, un químico californiano nacido en 1925 y fallecido en 2014 que participó como marine en la Segunda Guerra Mundial y que posteriormente descubrió junto a su esposa diversos psicotrópicos. En un inicio, la 2cb la sintetizó para tratamiento psiquiátrico.

