Igualdad estudia qué hacer con los seis presuntos agresores machistas que han cambiado de sexo en Madrid: "No es fácil"

La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, ha mostrado su preocupación al Ministerio de Igualdad después de tener constancia de que seis personas que han realizado el cambio registral de sexo son agresores machistas. Tres de ellas figuran en el Sistema Viogén y están pidiendo ayuda en puntos municipales donde se atiende a sus propias víctimas. Por medio de una carta, con fecha de 18 de marzo, ha pedido a la titular de Igualdad que le indique cómo debe proceder en estos casos, pero todavía no hay respuesta. Preguntada por ello, Ana Redondo asegura que "lo están valorando".

"Estamos estudiándolo, pero yo siempre digo que los casos aislados no pueden elevarse a categoría", ha señalado. "No es fácil" saber con seguridad cómo proceder ante estos casos. "Y técnicamente hay que dar una respuesta dentro de la legalidad. Los técnicos jurídicos están realizando ese estudio para ofrecer una solución y una respuesta firme y fiable", ha añadido.

Uno de estos casos se ha registrado en Madrid capital, otro en Coslada y otro en Pozuelo de Alarcón, donde el agresor ha solicitado ser atendido en el mismo punto en el que está siendo atendida su ex pareja, detallan fuentes de la Comunidad de Madrid. Los otros tres corresponden a personas que no están registradas en VioGén. Dos de ellos son presuntos agresores que han cambiado de sexo antes de que se inicie un procedimiento judicial por violencia de género, y un tercero, según la información facilitada por la Consejería, cambió de sexo antes de que su pareja pudiera denunciarlo ante la policía, de manera que no pudo considerarse la denuncia por violencia de género.

Esto supone poner en peligro tanto a víctimas como profesionales, dice Dávila en su carta, y están esperando a que el Ministerio de Igualdad les indique cómo proceder en cada uno de estos casos, tras advertir que la ley trans "no resuelve las cuestiones suscitadas",

Cómo proceder

Saúl Castro, abogado especializado en derechos LGTBI, considera que una persona denunciada o condenada por un delito de violencia de género, y que figure en el sistema VioGén, sí que podría pedir el cambio registral de sexo sin que esto sea un "indicio necesario de fraude de ley". Otra cuestión, apunta, es que haya casos concretos y sistemáticos de personas que crean que, estando condenadas por violencia de género, si se cambian de sexo pueden solicitar después que les saquen fuera del sistema VioGén. O, incluso, que piensen que así pueden solicitar acercarse a los puntos violetas o hacer cualquier otro tipo de "aprovechamiento malicioso" de herramientas y programas de protección de las mujeres.

"El hecho de que ya consten en el sistema VioGén puede ser, junto con otras cuestiones como no haberse cambiado de nombre, no tener ningún ámbito social en el que se refieran a ellas en femenino o rechazar pronombres femeninos", motivos para entender que se está ante un caso de fraude de ley. El no haber comunicado el cambio de sexo en su centro de trabajo u otros espacios en los que también hay documentación registral también puede hacer sospechar.

No afecta a las condenas

Con todo, la rectificación del sexo en el registro no afectaría a las condenas que estas personas pudieran tener. El abogado recuerda que el artículo 46 de la ley trans se establece, como ocurre en todos los procedimientos penales, que si alguien comete un delito, esa persona será juzgada teniendo en cuenta el sexo registral que tenía en el momento del hecho (como hombre, en estos casos), lo que blinda la aplicación de la ley de violencia de género.

Esta denuncia por carta se produce solo un día después de que el Ministerio de Igualdad haya convocado a la Comunidad de Madrid a la comisión bilateral de cooperación para negociar posibles cambios en la ley trans y contra la LGTBIfobia autonómicas. El Gobierno ha dado seis meses al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso para dar macha atrás en algunos aspectos de estas leyes antes de presentar un recurso de inconstitucionalidad.