David Runciman, politólogo y vizconde: "Propongo que se pueda votar a partir de los 6 años"

La victoria de Vladímir Putin y el no descartable regreso de Donald Trump a la Casa Blanca dibujan un futuro sombrío. David Runciman (Londres, 1967), profesor de Política en Cambridge y vizconde, es uno de los analistas mejor informados (y quizá más provocadores) del Reino Unido. Autor de libros como 'Así termina la democracia' (Paidós) y creador del archiseguido pódcast 'Past Present Future', desgranó, invitado por el Observatorio Social de la Fundació "la Caixa", lo que nos puede caer encima.

Hace unos años tenía confianza en la salud de la democracia. ¿La sostiene?

Desde que hice esa afirmación han sucedido dos cosas: la pandemia, terrible para los jóvenes, que son los que necesitan creer en la democracia; y la reelección de Donald Trump. Debido precisamente al covid, Trump perdió en 2020, pero ahora tenemos una versión con más sed de venganza y mejor organizada.

Pongamos que gana.

Cuando ganó en 2016, el primer sorprendido fue él. No tenía un plan. Ahora lo tiene, y pasa por sacar a EEUU de la defensa europea y desmantelar el Gobierno. Donald Trump, Vladímir Putin, Narendra Modi y Xi Jinping dibujarían un mundo de política de poder. Mi sensación es que la democracia está siendo marginada.

"Mi sensación es que la democracia está siendo marginada"

¿En ese mundo vivirán sus hijos?

Mis hijos, que tienen 24, 20 y 15 años, más que preocuparse por quien ganará unas elecciones, lo están por un futuro en el que la IA y las empresas tecnológicas lo controlen todo. Son muy conscientes de que su futuro es difícil de imaginar. En 20 años el mundo puede ser completamente distinto y sienten impotencia.

¿Cómo les consuela?

Lo único que se les puede decir es que los sistemas políticos se pueden auto-reinventar. Ocurrió tras la Segunda Guerra Mundial. Solo que nuestra generación está demasiado ligada a la democracia que recordamos, la de finales del siglo XX.

Es la que funciona todavía.

Tenemos que encontrar nuevas respuestas, salir del sistema de partidos, que solo favorecen a quienes ya tienen poder. La Historia muestra que los cambios pueden suceder, pero que solo se producen en situaciones de crisis. Cambiaremos las cosas cuando el escenario sea lo suficientemente terrible, pero no tanto como para destrozarnos. Eso ocurrirá con el cambio climático. Y está claro que las redes globales fallarán. Cuando en un solo día no se pudiera tener acceso a las cuentas bancarias, el sistema cambiaría. Pero ese día será realmente terrible.

"Tenemos que encontrar nuevas respuestas, salir del sistema de partidos"

¿Hace falta llegar a semejante extremo?

A mí me gustaría ver una mayor experimentación en el campo político. Hacemos las mismas cosas, una y otra vez, y esperamos que la próxima vez funcione. Simplemente buscamos a nuevas personas. Deberíamos estar más abiertos a correr riesgos.

Le doy el poder de crear algo nuevo.

Sería fantástico poder expresar en un voto nominal "no quiero a ninguno de estos candidatos". Luego, colocar esos votos en una caja, escoger uno al azar y convertir a ese votante en primer ministro. Sería una verdadera elección. No se da la oportunidad de escoger entre un político profesional y uno que no lo sea.

Es usted un provocador.

Propongo que los niños de 6 años puedan votar. Es más peligroso que 300 millones de norteamericanos tengan que elegir entre Biden, que ya en 2020 era demasiado viejo, y Trump, que está loco. Lo es que gane Trump. Sería liberador una verdadera falta de predicción.

"La tecnología de la IA está controlada por multinacionales que son dictaduras"

¿La inteligencia artificial (IA) salvará o hundirá más a la democracia?

La IA proporcionará información y responderá a preguntas complejas. El peligro es que dará la misma respuesta a todo el mundo y, para que la democracia funcione bien, el ciudadano tiene que conocer cosas que los políticos no sepan. Pero lo más preocupante es que la tecnología de la IA está controlada por multinacionales que son dictaduras, organizaciones increíblemente jerárquicas, que mantienen secretos, y son los que nos dicen que la IA hará que el mundo sea un paraíso. Y no tenemos ninguna capacidad de control.

"Los gobiernos controlan el dinero y el Ejército. Google aún no. Hay esperanza"

¿Por qué no da un mensaje alentador?

Las grandes tecnológicas tienen un control increíble de la comunicación, pero los gobiernos aún controlan el dinero y el Ejército. Google (aún) no. Si hay un problema entre Google y el Gobierno norteamericano, gana el Gobierno. Hay esperanza. Eso significa que aún podemos hacerles pagar impuestos, poner en vigor leyes que los controlen, forzarles a mostrar sus secretos.

Hablando de secretos. Siendo vizconde, tendrá información directa de Buckingham.

Mi bisabuelo era político y al jubilarse tuvo la recompensa de un escaño en la Cámara de los Lores. Yo tengo el título, pero no tengo influencia. Solo soy un hombre blanco, con un trabajo bien remunerado en Cambridge. Eso ya es un enorme privilegio.

