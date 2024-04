Marta López Álamo presume de sus nietos: su plan mientras Laura Matamoros está en Supervivientes

Durante el 'Última hora' de 'Supervivientes', Laura Madrueño ha mostrado las imágenes que no se vieron de la bronca de Laura Matamoros y Kiko Jiménez en el 'Oráculo de Poseidón' durante la gala de 'Conexión honduras'.

Laura y Kiko Jiménez dejaban ver que, pese a que tienen una buena relación en la convivencia, las rencillas que surgen en el día a día hacen que las tensiones no falten entre ellos y las tareas o la comida son algunas de las cosas que les hacen estar en desacuerdo. Y en lo que no se vio del 'Oráculo de Poseidón' los reproches no faltaron. Además, Kiko Jiménez se mostraba irónico con el resto de sus compañeros de 'Playa Limbo': "Cuando se os toca el comer... como habéis saltado". Algo a lo que Kike Calleja reaccionaba: "Si el que saltas eres tú".

"Baja un poquito el tono que tienes, que sienta mal ya", le recriminaba el superviviente y Matamoros no se callaba tampoco ante esto: "No me vas a decir lo que tienes que hacer, hablo como me salga de las narices que para eso soy líder".

Laura aseguraba que todos tienen que hacer lo que quiere porque si no se enfada. "Rídiculo", decía este ante las palabras de su compañera y ella se reafirmaba: "Ridículo lo tuyo. Ahora el que va de víctima es él. Qué cinismo, de verdad, ¿sabes lo que es ser cínico?".

El plan de la mujer de Kiko Matamoros

Una de las razones por las que Laura ha decidido regresar a Honduras es para ganar dinero "por sus hijos", Matías y Benji, fruto de su ya extinta relación con el empresario hostelero Benji Aparicio. Los pequeños, de cinco y tres años, son su motor vital y también el de toda su familia, pues Laura es la única de los hermanos Matamoros Flores que tiene hijos: ni Lucía ni Diego ni Irene han dado el paso y, por tanto, Mati y Benji son los únicos nietos de Kiko Matamoros. Eso implica que Marta López Álamo, a sus 27 años, sea abuelastra, una faceta de la que disfruta siempre que puede porque adora pasar tiempo con los hijos de la influencer, con la que tiene una estupenda relación. Así, la modelo andaluza ha mostrado que su domingo ha consistido en pasar el día con su marido y los dos niños, a los que han llevado a comer a uno de los restaurantes de Benji Aparicio y con los que han ido después a dar un paseo y comer un helado. Un plan muy familiar del que Marta ha presumido en sus stories de Instagram pero tapando en todas las instantáneas el rostro de los pequeños, como siempre hace Laura Matamoros, con el objetivo de preservar al máximo su privacidad hasta que alcancen la mayoría de edad y puedan decidir si quieren ser personajes públicos como muchos miembros de su familia, cuentan desde Outdoor.

MARÍA GONZÁLEZ FALCÓ

Después de pasar el día con los niños, la de Granada le ha contado a sus miles de seguidores de Instagram que ha terminado el domingo viendo 'Conexión Honduras' y celebrando que su hijastra haya ganado la prueba de apnea que le ha permitido ser inmune.