El origen de “ir de gorra”: de los estudiantes pobres a los gorrones modernos

“Va siempre de gorra”. La frase sigue muy viva en español para señalar a alguien que intenta no pagar nunca, aprovecharse de los demás o colarse gratis donde puede. De ahí también sale “ser un gorrón”. Pero el origen de la expresión tiene mucha más historia de la que parece.

La explicación más aceptada se remonta a los siglos XVI y XVII y está relacionada con estudiantes, criados y personas humildes que llevaban gorra como parte habitual de su vestimenta. En aquella época, quitarse la gorra era un gesto de respeto, saludo o agradecimiento hacia personas de posición superior.

Según la teoría más extendida, algunos estudiantes pobres y buscavidas acudían a actos públicos, celebraciones o comidas donde podían recibir algo gratis a cambio de mostrarse serviciales o respetuosos. Entraban “de gorra”, es decir, amparados en ese gesto social y sin pagar.

Un joven yendo de gorra. / INFORMACIÓN

Aprovecharse de la generosidad ajena

Con el tiempo, la expresión empezó a asociarse directamente con disfrutar de algo sin coste: entrar gratis a un espectáculo, comer invitado o aprovecharse de la generosidad ajena.

De ahí evolucionó también la palabra “gorrón”, usada para describir a quien vive constantemente a costa de otros o intenta evitar cualquier gasto propio.

La Real Academia Española recoge “de gorra” como locución equivalente a “gratuitamente” o “sin pagar”, mientras que “gorrón” aparece ligado a quien tiene por costumbre comer, vivir o divertirse a expensas ajenas.

Lo interesante es cómo la expresión conserva un matiz muy concreto: no describe simplemente a alguien que recibe algo gratis, sino a quien lo busca de forma sistemática o aprovechada. No es lo mismo ser invitado que “ir de gorra”.

La frase ha sobrevivido porque conecta con una figura universal y reconocible en cualquier época: la persona que siempre desaparece cuando llega la cuenta, se apunta a todos los planes pero nunca invita o intenta sacar ventaja constante de los demás.

Y aunque hoy apenas pensamos en gorras reales al usarla, la expresión sigue llevando escondido ese viejo gesto social de inclinar la cabeza ante otro para conseguir algo a cambio.