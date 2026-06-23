Qué hacer si te encuentras un animal en la carretera: lo que recomienda la DGT y lo que siempre debes evitar

Encontrarse un animal en la carretera es una de esas situaciones que obligan a reaccionar en segundos. Puede ser un jabalí, un perro, un corzo, un zorro o incluso un animal de granja. La DGT recuerda que lo importante no es sólo evitar el impacto, sino hacerlo sin provocar un accidente mayor.

Lo primero: reducir la velocidad

La recomendación básica es levantar el pie del acelerador y reducir la velocidad de forma progresiva en cuanto se vea un animal cerca de la vía o una señal de advertencia por fauna salvaje.

En zonas rurales, carreteras convencionales, tramos con vegetación, curvas o poca visibilidad, conviene extremar la atención. Si aparece un animal, puede haber más. Muchos se desplazan en grupo o cruzan de forma imprevisible, especialmente al amanecer, al atardecer y por la noche.

Nunca des un volantazo

El gran error es intentar esquivar al animal con un giro brusco. Un volantazo puede hacer que el vehículo invada el carril contrario, se salga de la vía o choque contra otro coche. En muchos casos, esa maniobra acaba siendo más peligrosa que el propio atropello.

La prioridad debe ser mantener la trayectoria y el control del vehículo. Si hay que frenar, debe hacerse con firmeza, pero evitando movimientos violentos. El instinto empuja a esquivar, pero al volante la reacción más segura suele ser la más contenida.

Usa las luces y el claxon con cuidado

Si el animal está en la calzada y hay margen suficiente, se puede tocar el claxon para intentar que se aparte. Con las luces hay que tener más cuidado: las largas pueden deslumbrar o desorientar al animal y hacer que se quede inmóvil.

Un jabalí atraviesa una carretera. / INFORMACIÓN

Por la noche, lo recomendable es adaptar la velocidad al campo de visión real. Si se circula rápido y aparece un animal dentro del alcance de los faros, puede no haber tiempo material para reaccionar.

Qué hacer si el impacto es inevitable

Si el choque no puede evitarse, la DGT aconseja frenar con fuerza, sujetar bien el volante y mantener la dirección recta. Puede sonar contraintuitivo, pero es preferible controlar el coche que intentar una maniobra desesperada.

Después del impacto, si el vehículo puede moverse, hay que detenerse en un lugar seguro, encender las luces de emergencia, la baliza V-16, ponerse el chaleco reflectante antes de salir y señalizar la zona. Si el animal queda en la calzada, no conviene acercarse: puede estar herido, asustado y reaccionar de forma imprevisible.

A quién avisar

En caso de accidente o presencia de un animal que suponga un peligro para la circulación, hay que llamar al 112 o avisar a la Guardia Civil de Tráfico. También es importante comunicar el punto aproximado de la vía, el sentido de circulación y el tipo de animal si se conoce.

Si el golpe ha causado daños al vehículo, conviene hacer fotografías, recoger todos los datos posibles y contactar con la aseguradora. En accidentes con fauna cinegética, la responsabilidad puede depender de las circunstancias del siniestro, la señalización del tramo y otros factores.

La señal que muchos pasan por alto

Las señales que advierten de paso de animales no están ahí como simple decoración. Indican tramos donde existe un riesgo real de cruces, especialmente en determinadas horas. Al verlas, lo más prudente es moderar la velocidad y aumentar la distancia de seguridad.

También conviene mirar más allá del coche de delante: arcenes, cunetas, campos próximos y zonas de sombra. Muchas veces el peligro no aparece de golpe en mitad de la carretera, sino que se intuye unos segundos antes en el lateral.

Lo que nunca debes hacer

No hay que perseguir al animal, intentar apartarlo a pie ni colocarse en la calzada para retirarlo. Tampoco conviene frenar en seco sin mirar por el retrovisor si circulan vehículos detrás, salvo que el impacto sea inminente.

La regla práctica es sencilla: no improvisar una maniobra que ponga en riesgo a las personas para evitar un daño material. El objetivo principal siempre es proteger la vida de quienes viajan en el vehículo y del resto de usuarios de la vía.

La clave: anticipación y calma

Ante un animal en la carretera, la mejor reacción empieza antes de verlo: circular a una velocidad adecuada, respetar las señales y estar especialmente atento en zonas de riesgo.

Si aparece, toca hacer lo más difícil: mantener la calma. Frenar, sujetar el volante y evitar volantazos puede marcar la diferencia entre un susto y un accidente grave.