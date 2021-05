El acusado de matar a su familia en Juan XXIII, al fiscal: "Usted y yo no tenemos nada más que hablar"

Los cadáveres del triple crimen fueron encontrados por la Policía Local de Alicante en el domicilio familiar, donde acudieron alertados tras una llamada del propio acusado al 112 de Emergencias. Los agentes le encontraron encerrado en su habitación y les aseguraba que no recordaba nada de lo que pasó. Las víctimas eran sus padres, de 71 y 68 años, y su hermano, de 41, a quienes habría acuchillado el día anterior. Entre los tres sumaban más de 55 cuchilladas. La investigación apunta a que los mató el 13 de septiembre, dos días antes. Primero acuchilló al hermano, luego al padre y finalmente a la madre, conforme iban llegando al domicilio.

Francisco Javier M. B. tenía frecuentes discusiones y peleas con su familia, a quienes llegó a robar para conseguir dinero para comprarse drogas. Los vecinos declararon que desde hacía años estos conflictos eran habituales, con forcejeos y empujones hacia sus familiares. En una ocasión llegó a agredir a su hermano con un palo después de que éste le llamara la atención porque había llamado a su madre «hija de puta y cabrona» y tratara de defenderla durante una discusión.

Cuando el magistrado Francisco Javier Guirau ha preguntado al acusado si iba a querer declarar, éste ha dicho que no se acordaba de nada pero que respondería a lo que recordara. Y ha empezando contestando al fiscal en un interrogatorio que cada vez se iba poniendo más áspero cuando desde el Ministerio Público se hacía ver al acusado las contradicciones de su testimonio. El procesado ha admitido que tuvo una discusión con su hermano porque este último le había robado la medicación. "Cómo no quería ir al médico a tratarse, me cogía las pastillas a mi", ha dicho. Versión que ha dado un giro cuando el procesado ha dicho que fue su hermano el que se lanzó hacia él. "Se había tomado cinco pastillas y quería más", ha dicho ante la cara de incredulidad del fiscal. Esta víctima presentaba hasta 37 puñaladas diferentes. La investigación apunta a que se encerró en su habitación para tratar de protegerse y que el acusado desmontó la puerta con un destornillador para entrar. "En casa estaban todas las puertas rotas", ha asegurado. En el interrogatorio ha acabado diciendo que suponía que él había acuchillado a su hermano, aunque no se acordaba.

Otro aspecto que ha cuestionado el fiscal fue que el procesado dijera que sus padres estaban en casa cuando ocurrió la pelea. La tesis de la acusación es que el procesado tras matar a su hermano esperó a sus padres y los mató por separado cuando llegaron a la casa. El interrogatorio se ha ido poniendo bronco, con respuestas del tipo "a mi no me grite" y "yo no vivo en un chalé como usted". Al final ha acabado dando por zanjado interrogatorio diciendo "no tengo que decirle más a usted" y tampoco ha querido contestar a la acusación particular que ejerce el letrado Pedro Diego Pérez Gómez en nombre de los tíos del acusado.

Solo ha respondido a su defensa, el abogado Laureano del Castillo, para asegurar que su hermano era una persona violenta que ya le había agredido en otras ocasiones. Según dijo, en la época de los hechos llevaba cinco días sin tomar la medicación. "Le había robado 30 gramos de cocaína a un camello e iba hasta arriba", ha dicho. Según dijo, cuando se le pasó todo se encontró a todos muertos en la casa. Se tomó una pastilla y se durmió, llamando a Emergencias ese día por la noche para avisar de lo ocurrido.