Fallece la joven que se precipitó desde el Castell de Benidorm haciéndose un selfie

La joven ucraniana estaba con una compatriota que había venido a pasar unos días de vacaciones en un apartamento turístico de la Cala de La Vila. Las jóvenes iban a hacerse una foto de recuerdo y una de ellas se subió a la balaustrada y perdió el equilibrio.

La chica cayó al vacío y aunque fue rescatada por socorristas de Benidorm fue evacuada en estado muy grave. Fue intervenida en el Hospital General y se encontraba en estado crítico hasta que hoy viernes no ha podido superar las graves lesiones y ha fallecido en el centro hospitalario.

La mujer de 26 años fue rescatada el pasado martes a las 18.00 horas por miembros de Salvamento y Socorrismo del Ayuntamiento benidormí, tras recibirse una llamada al 112 alertando de que una mujer se había precipitado desde una de las barandillas del Castell para hacerse un selfi con la playa de Levante de fondo, según afirmaron testigos presenciales del accidentes.

Según Alejandro Ortiz Montesinos, vecino de l'Alfàs del Pi y un ode los socorristas que acudió al rescate «La gente desde el Castillo nos hacía señales para indicarnos, pero no la veíamos. Tuvimos que acercarnos bastante y, en el momento en que la pudimos ver, el patrón me dijo que al agua y yo me lancé a por ella». El socorrista estuvo forcejeando con el mar, que estaba muy bravo y arrastró a los socorristas contra las rocas en varias ocasiones. «Las olas no me dejaban cogerla. Una de las veces se me escapó de las manos cuando ya la tenía, pero seguí intentándolo», relató el joven.

Finalmente, con el apoyo mutuo de todos los socorristas y sanitarios del SAMU se logró reanimar a la chica una vez rescatada y fue trasladada al Hospital donde ha permanecido en estado crítico hasta su fallecimiento.