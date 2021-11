Desmantelan cuatro talleres y un desguace ilegal en partidas rurales de Alicante

La operación se saldó con sanciones administrativas a cuatro talleres, donde se inmovilizaron seis motores de dudosa procedencia, así como al desguace de vehículos también investigado, además de chequearse 92 vehículos. Los agentes identificaron a 24 personas relacionadas con la ilícita actividad, nueve de las cuales se encontraban trabajando sin contrato y otras dos fueron detenidas por estancia irregular.

El operativo fue impulsado por la Unidad Adscrita de la Policía Nacional a la Generalitat Valenciana tras tener conocimiento de la existencia de talleres clandestinos y desguaces que estaban funcionando en partidas rurales. Las informaciones apuntaban a la posible presencia de empleados sin contrato de trabajo y además de sospechaba de que también podrían estar cometiendo delitos de receptación de piezas o coches robados.

Según informó ayer la Comisaría Provincial, agentes de diferentes grupos de la la Policía Nacional, de la Unidad Adscrita a la Generalitat y de la Policía Local de Alicante participaron en el operativo junto a personal de la Inspección Provincial de Trabajo y la de Medio Ambiente.

Los talleres clandestinos y el desguace estaban situados en El Rebolledo, El Bacarot, polígono industrial de Garrachico y en el Camino Viejo de Salades.

Los agentes de la Unidad Adscrita a la Generalitat solicitaron el apoyo del resto de unidades policiales y administrativas tras verificar a simple vista que los establecimientos no guardaban las debidas medidas que se exigen a este tipo de establecimientos para estar en funcionamiento de forma legal.

A finales de la semana pasada se desplegó el amplio operativo para inspeccionar los establecimientos bajo sospecha y descubrieron que había cuatro talleres y un desguace que no sólo no contaban con registro industrial ni licencias de apertura, sino que además carecían de seguros de responsabilidad civil y de medidas contra incendios. Asimismo, la inspección l también reveló que no había gestión de residuos, por lo que desde la Inspección de Medio Ambiente se procedió a imponer una sanción debido el grave impacto medioambiental que provocan estos residuos en las zonas rurales donde estaban ubicados los talleres y el desguace.

Medio aéreos para apoyar a los agentes en tierra

Para el amplio operativo también se usaron medios aéreos -drones- para poner al descubierto las actividades ilícitas y apoyar a los agentes desplegados en tierra. El operativo contó con agentes de Extranjería y Policía Judicial de la Comisaría, de la Unidad Adscrita a la Generalitat, del GOIR de Policía Local y funcionarios de Inspección de Trabajo y la Inspección de Medio Ambiente.