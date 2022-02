El fiscal rebaja diez años la petición de pena por matar a una indigente tras su confesión

La Fiscalía ha rebajado de 25 a 15 años su petición de pena de prisión para la acusada de quemar viva a una indigente en el Monte Tossal de Alicante después de que ésta confesara el primer día del juicio haber cometido el crimen. El jurado popular comenzará este jueves la deliberación del veredicto, aunque tanto el Ministerio Público, como la acusación particular y la defensa reclamaron una pena de 15 años de prisión para la acusada por el crimen.

Los hechos ocurrieron en un campamento de indigentes sito en las proximidades del Monte Tossal de Alicante el 21 de diciembre de 2019. La víctima era una ciudadana rusa de 35 años que estaba durmiendo en una de las chabolas y que murió calcinada mientras trataba de escapar de las llamas. Tras haber venido negando su participación en el crimen, la acusada admitió el primer día del juicio que fue ella quien provocó el incendio con un mechero.

Antes de los informes de conclusiones de las partes, este miércoles declararon los peritos. Los forenses que hicieron la autopsia declararon que la mujer murió carbonizada mientras trataba de escapar de las llamas, agarrada a una valla que le impedía salir de la chabola. Por su parte, los peritos psiquiatras descartaron la existencia de patologías psiquiátricas en la acusada que limitaran su responsabilidad en los hechos.

A pesar de todo, desde la Fiscalía se planteó la existencia de una atenuante por embriaguez. Aunque los policías que investigaron el caso declararon que no detectaron si la sospechosa estaba bebida cuando se produjo la detención, otros indigentes de la zona habían dicho que ese día estuvieron consumiendo alcohol todos. Desde el Ministerio Público se subrayó que se habían valorado las circunstancias especiales de la acusada para determinar su petición final de pena. «Había indicios suficientes para la condena, pero su reconocimiento de los hechos nos ha facilitado el trabajo a las acusaciones», señaló.

La acusación particular se adhirió a la rebaja en la condena pedida por la Fiscalía, aunque aprovechó su informe para señalar que «quince años por una vida humana parece que le ha salido barato, subrayando que la víctima tenía 35 años y su vida ya no podría recuperarse. «La acusada es una mala persona y mató a Natalia por nada. No la conocía de nada». La investigación apunta a que el móvil pudieron ser los celos porque la víctima había empezado a dormir con otro hombre que había tenido una relación con la acusada.

Por su parte la defensa insistió en la necesidad de que las penas se ajustaran al delito cometido e incidió en que en este caso era desproporcionado que se pidiera la pena máxima para la acusada, por lo que consideró ajustada la rebaja a los 15 años de cárcel.