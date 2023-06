"Está vivo", afirma -feliz- Rocío, hermana pequeña de Jose Antonio Torres, desaparecido en Madrid desde septiembre de 2021. Sin noticias desde entonces, lo buscaban por las calles, deambulando, y por diferentes albergues y comedores sociales de Madrid.

La respuesta ha llegado sin esperarlo. "Hemos ido a preguntar a los investigadores por si había alguna novedad y nos encontramos con la noticia", explica a CASO ABIERTO, portal de sucesos e investigación de Prensa Ibérica: "mi hermano ha sido identificado hace unas semanas por la Guardia Civil. ¡Esta vivo!". No hay duda, "es él".

El 19 de septiembre de 2021, José Antonio (49 años) llamó a su hermana desde Madrid diciendo que le habían robado y necesitaba dinero para volver a su casa, en Irún (Guipúzcoa). La llamada se cortó. Desde entonces, no habían vuelto a saber de él.

La investigación policial lo ubicó, los días previos a desaparecer, también en Madrid. No se había desplazado. Dormía en albergues, en las calles. Comía en comedores sociales. Pese al dato, y a intentarlo todo, ni la policía ni su familia dieron con él. "En los hospitales nos dijeron que no había nadie con ese nombre, en los comedores que, por confidencialidad, no piden nombre ni DNI a las personas que acuden allí...". Dos años después, las respuestas han llegado: identificado, localizado, está bien. "No sabemos mucho… Apenas nos dijeron nada... La policía le pidió a él que contactara con su familia, no lo ha hecho, pero al menos sabemos que está bien".

Mala etapa

Albañil, carpintero, operario... el hombre llegó a Madrid desempleado. Estaba en un momento vulnerable, había perdido a su hijo, su padre también falleció por Covid y su madre había muerto de cáncer. Fruto de las pérdidas, había heredado un dinero. "Él decidió comprar una furgoneta con parte de ese dinero. El vehículo estaba en Madrid, por lo que viajó hasta allí en autobús para comprarlo", contaba su hermana el pasado septiembre a este medio.

El viaje se enturbió nada más llegar a la ciudad. "Un chico lo esperaba en la puerta de la estación de autobuses. Según hemos podido saber después, la furgoneta que iba a adquirir estaba en un barrio conflictivo, por lo que pensamos que José Antonio pudo estar con malas compañías y visitar lugares peligrosos". Su teléfono no volvió a dar señal. En este tiempo, su cuenta bancaria no había tenido movimientos, tampoco hay registros en la Seguridad Social. No habían vuelto a saber de él. Hasta ahora. "Tenemos un dato importante: está vivo. Esperamos que nos contacté, vamos a ayudarle en todo. No lo vamos a dejar".