Rosa Peral: "El reconocimiento de Albert es un balón de oxígeno para demostrar mi inocencia"

La decisión de Albert López de admitir que participó en el asesinato de Pedro Rodríguez junto con su entonces amante Rosa Peral, tal y como aparece en la sentencia de la Audiencia de Barcelona por el 'crimen de la Guardia Urbana', ha supuesto un giro en este caso mediático, del que hay hasta una serie de televisión además de libros y documentales.

En declaraciones a El Periódico de Cataluña, del mismo grupo editorial, Rosa Peral ha afirmado: "El reconocimiento de Albert es un balón de oxígeno para demostrar mi inocencia". Ha explicado que está "decepcionada", ya que su amante "no explica toda la verdad". Peral espera a conocer la versión que ha dado Albert ante los profesionales de la cárcel de Quatre Camins porque cree que pese a reconocer los hechos de la sentencia la sigue implicando a ella. La exagente de la Guardia Urbana mantiene su inocencia y responsabiliza del crimen a Albert.

"Se nos abre una pequeña y muy difícil brecha para empezar a trabajar jurídicamente y a ella esto le da esperanza" Nuria González — Abogada de Rosa Peral

"Rosa está animada y esperanzada", ha declarado su abogada Nuria González, además de destacar que a partir de ahora tienen "mucho trabajo para revisar todas las declaraciones de Albert y ver cómo afectan a Rosa". "Se nos abre una pequeña y muy difícil brecha para empezar a trabajar jurídicamente y a ella le da esperanza iniciar este proceso", ha señalado la abogada.

Las esperanzas de Peral pasan por una posible nueva declaración de Albert en la que este concrete detalles sobre el crimen, como la forma en la que murió Pedro, ya que la sentencia no lo explica. En opinión de González, una confesión de estas características sería "vital" porque considera que dejaría claro que su clienta "no tiene nada que ver" en el asesinato de la que era entonces su pareja en la vivienda de Vilanova i la Geltrú a principios de mayo de 2017. En este sentido, la letrada ha insistido en que Peral "tenía miedo" de Albert y por eso lo ayudó a mover el cuerpo de la víctima, pero que ella no participó en el crimen.oxigeno

Con la admisión de Albert de que participó en el asesinato, Rosa Peral podría instar a una revisión de la condena al Tribunal Supremo. Por el momento cumple 25 años de prisión desde 2017, cuando fue encarcelada preventivamente, pese a que la condena de la Audiencia de Barcelona llegó tres años después.

López niega una confesión

Por su parte, José Luis Bravo, abogado de Albert López, ha declarado en varios medios de comunicación que no existe ninguna "confesión" de su cliente y que únicamente ha explicado ante los profesionales de la prisión que participó en el crimen encubriendo a Peral. Además, ha añadido que una hipotética confesión "no tendría ninguna trascendencia jurídica", ya que la sentencia es "inamovible".

Albert López ha asumido las conclusiones de la Audiencia de Barcelona ante el personal penitenciario de la cárcel de Quatre Camins, donde cumple condena, para que le dejen acceder a cursos por delitos violentos dentro de la cárcel. De esta forma, podrá cumplir una de las condiciones para conseguir permisos y salir de la cárcel unos días. Sin embargo, fuentes penitenciarias han explicado a EL PERIÓDICO que la última palabra para la concesión de esta autorización la tiene la Junta de Tratamiento de la prisión.

En abril de 2020, la Audiencia de Barcelona impuso una pena de 25 años de prisión a Rosa Peral y de 20 años de prisión a Albert López por asesinar a la pareja de ella, Pedro Rodríguez. Los tres formaban parte de la Guardia Urbana de Barcelona, en un triángulo amoroso. El cadáver de la víctima apareció en un vehículo calcinado en el pantano de Foix días más tarde del crimen, que tuvo lugar a principios de mayo de 2017. Unos meses después los Mossos d'Esquadra detuvieron a Peral y López como autores de este crimen. Desde entonces permanecen en prisión. La sentencia no precisa cómo se cometió el crimen ni quién fue el autor material o qué arma se utilizó para matar a Pedro.

