Una avería informática obligó este lunes a aplazar el juicio en la Audiencia de Alicante por una agresión mortal en un pub de Xaló. El tribunal había pasado buena parte de la mañana para elegir a los miembros del jurado popular y, en el momento en que iba a arrancar la vista se encontraron con que los equipos informáticos no grababan. La Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a grabar todos los juicios y de no hacerlo, la vista podría ser declarada nula. A las 13.00 horas, al ver que la incidencia no iba a poder solventarse, la magistrada María Cristina Costa, que preside el tribunal del jurado, optó por aplazar la vista oral.

