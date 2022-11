El menor condenado por una agresión mortal frente a un pub de Xaló tampoco ha identificado en el juicio al autor de la brutal patada tras la que murió el joven Alejandro Pavía. Los dos mayores de edad acusados por la paliza mortal ocurrida la noche del 27 de marzo de 2017 se sientan esta semana en el banquillo en la Audiencia Provincial en un juicio con jurado popular. La victima fue derribada a puñetazos y, mientras se encontraba en el suelo recibió una patada en la cabeza tras la que no se despertó.

El menor de edad fue juzgado en su día y condenado por un delito de homicidio por imprudencia y este miércoles estaba citado como testigo en el juicio contra los otros dos acusados mayores de edad, un joven de nacionalidad marroquí y otro rumano. Éste aseguró que los otros dos procesados acudieron a ayudarle. La Fiscalía les acusa de homicidio y pide doce años de cárcel, mientras que la acusación particular ve asesinato con alevosía y reclama 20 años. Por su parte, las defensas insisten en que la víctima murió por un ataque al corazón en mitad de la pelea y para ello se apoyan en el informe de la autopsia.

Tras una sucesión de cerca de un treintena de testigos que apenas dieron datos sobre quién pudo dar la patada, las defensas renunciaron a una docena de testimonios con la premisa de que sean las acusaciones las que demuestren. El abogado Francisco González que defiende al procesado de nacionalidad marroquí señaló que por el momento no había comparecido ni un solo testigo que haya visto a su defendido asestar un solo golpe durante la pelea.

Uno de los acusados ha admitido que la pelea se inició a causa de un comentario fuera de lugar que le hizo a una de las chicas que acompañaban a la víctima. Empezaron los empujones y los insultos y en pocos segundos la entrada del pub del que todos se marchaban se convirtió en una batalla campal, donde había varios grupos enfrentados entre sí. El joven menor de edad aseguró este miércoles durante su declaración que cinco personas del grupo que acompañaba a la víctima se enzarzaron contra él, motivo por el que los otros dos acusados fueron a ayudarle. Los amigos del fallecido, por el contrario, sostienen que entre los tres acusados agredieron a Alejandro.

Pedrada en el coche

Otro amigo de los acusados aseguró que esa noche en el momento de la pelea había ido a llevar a su novia a casa y regresó al pub para recogerlos. "Nada más llegar, me tiraron una piedra en el coche. No sabía qué estaba pasando", relató. Los dos procesados se subieron al coche y se marcharon.

Las mismas imprecisiones sobre lo que ocurrió esa noche siguieron con otros testigos citados este miércoles. Una de las trabajadoras del pub aseguró que ni siquiera se acordaba de que hubiera habido una patada, a pesar de que era algo que otros testigos sí que recordaban perfectamente. "Han pasado cinco años y hay cosas que he intentado dejar fuera de mi cabeza", aseguró otra de las trabajadoras del pub.

De la declaración de los guardias civiles quedó claro que la zona de la pelea era muy oscura. Hasta el punto en que los agentes que habían realizado la inspección ocular tuvieron que regresar al día siguiente por la mañana para hacer fotografías de la zona donde habían ocurrido los hechos, dado que por la noche la oscuridad era total. Hubo que usar focos para iluminar alguna de las lesiones que presentaba el cadáver.

Guerra de informes médicos

Los agentes fueron interrogados por las lesiones que tenía el cadáver, pero la magistrada no admitió estas preguntas dado que "los guardias civiles no son médicos". Es en los informes médicos donde se va a decidir parte de este juicio, ya que la autopsia concluía que la víctima había fallecido de una muerte súbita por un fallo cardiaco y que las lesiones que presentaba no eran susceptibles de causar la muerte. La acusación particular ha presentado un contrainforme de la autopsia para intentar rebatir las conclusiones de los médicos del Instituto de Medicina Legal. La prueba pericial médica va a ser una de las más destacadas de la sesión de este jueves, donde todos los peritos expondrán conjuntamente sus conclusiones sobre las causas de la muerte y defenderán sus respectivos trabajos. El juicio se cerrará este jueves con los informes de conclusiones de las partes.

Cámaras de seguridad

Durante el juicio también se ha visionado el contenido de las cámaras de seguridad del local aquella noche. En las imágenes del interior del pub se observan que tanto los acusados como la víctima están con sus respectivos amigos, sin que haya indicios de que tuvieran algún enfrentamiento previo. Las cámaras del exterior sí recogen el momento de la pelea, aunque buena parte de los golpes ocurren fuera del plano, entre ellos la patada tras la que la víctima cayó desvanecido. Con esas imágenes, la Guardia Civil identificó a los acusados. Aunque en las imágenes de la pelea, las caras no se ven bien, la comparación con las imágenes del interior y las ropas permitieron establecer quién era cada uno. explicaron.