El Ayuntamiento de Aspe ha iniciado los trámites para retirar la licencia de apertura al local Gallera El Chato de esta localidad en el que la Policía Nacional interceptó el jueves una pelea de gallos que había congregado a alrededor de 150 hombres procedentes de diferentes puntos de España y Francia.

Los agentes detuvieron a 19 personas a las que se imputan los cargos de maltrato animal y pertenencia a grupo criminal. Tras pasar la noche en los calabozos de la Comisaría provincial, todos quedaron en libertad con cargos, excepto uno sobre el que pesaba una orden de busca y que este viernes pasará a disposición judicial.

El sábado pasado se habría celebrado otra competición de similares características a la de este jueves

Entre los arrestados se encuentra el responsable del local, al que los investigadores consideran el principal investigado como promotor de la actividad y quien tiene pendiente un proceso por tráfico de drogas por el que ha estado en prisión preventiva. Su letrado, José Soler, ha declinado pronunciarse hasta que tenga más conocimiento de los hechos que se le atribuyen a su cliente.

Fuentes municipales explicaron a este medio que el Ayuntamiento tardó un año en dar la licencia de obras al local porque el proyecto no se ajustaba a la normativa. Y que tiene licencia como asociación «sin concurrencia», es decir, «que no es un local abierto al público sino que solo pueden acceder quienes sean miembros de esa asociación», explicaron.

Las mismas fuentes aseguraron que hasta el pasado sábado no tenían conocimiento de que en el local se habían celebrado peleas de gallos, lo que otras fuentes desmienten situando esta actividad con anterioridad a esa fecha. Y añadieron que cuando supieron que estaba teniendo lugar una «y dado que la Policía Local no tiene los medios suficientes para intervenir, llamamos a las Fuerzas de Seguridad, pero no vinieron».

Aunque no supieron precisar a qué cuerpo reclamaron su presencia, la Policía Nacional no podría haber atendido ese requerimiento al tratarse de una zona competencia de la Guardia Civil.

Los agentes que participaron en la operación, fruto de una investigación llevada a cabo por agentes de la UDyCO (Unidad de Droga y Crimen Organizado) de la Brigada de la Policía Judicial de la Alicante, se encontraron con unas instalaciones de alta calidad preparadas para celebrar peleas de gallos y con capacidad para cerca de dos centenares de asistentes.

La mayoría de los 18 gallos rescatados, a los que se está intentando encontrar dónde dejarlos, habían sufrido amputaciones de crestas y espolones para su participación en los combates, donde se apostaba a qué gallo moría antes.

Algunos de los asistentes contaron a los agentes que las aves que resultan heridas de gravedad son sacrificadas y, junto a las que mueren en la pelea, se ocultan para que la Policía no pueda dar con ellos.