Unas reproducciones que son la principal prueba de cargo de este proceso y de las que tanto la defensa del encausado, que ejerce Joaquín de Lacy, como la del centro, en manos de Ignacio Gally, plantearon en la fase de cuestiones previas que fueran «desterradas» de la causa «por vulneración del derecho a un proceso justo» y considerarlas «ilícitas». La magistrada no aceptó la petición, sobre la que se pronunciará en sentencia.

El acusado, un enfermero al que la Fiscalía atribuye cuatro delitos contra la integridad moral por los que reclama en total cuatro años cárcel y que niega el maltrato, achacó a su origen cubano, y «a la forma diferente de hablar respecto a los españoles», las expresiones que fueron grababas de forma anónima y que alguien hizo llegar a los familiares de una de las víctimas, personados como acusación particular a través de la letrada Elena Martínez.

En las mismas se escuchan expresiones tan vejatorias como «hueles a cabra», «puta vieja», «vete a dormir, cochina» o «cochina, sucia, vieja loca y pesada», «estáte quieta o te mato».

En otra de las grabaciones se oye cómo a una mujer comienza a decirle «qué tía más puta y más guarra eres (…) yo no comprendo que una persona que tiene el culo tan abajo pueda mear la funda de la almohada y tú lo haces» mientras la anciana se queja de que le ha echado una palangana agua fría por encima en mitad de la noche.

Unos hechos que supuestamente sucedieron entre 2012 y 2014, que se denunciaron en 2015 y que después de múltiples aplazamientos se están juzgando ahora, cuando todas las presuntas víctimas ya han muerto.

Dilaciones que juegan en contra de la precisión de los testimonios aunque una extrabajadora habló con claridad del «trato rudo» que el acusado dispensaba a los ancianos y de gritos de estos cuando los atendía él. Y agregó que más de una vez se pusieron estos hechos en conocimiento del centro aunque entre el personal había miedo a denunciar «por si te despedían o no te renovaban el contrato».

«Qué tía más puta y más guarra eres»

Algunas de la expresiones que se escucha decir al acusado a varias de las usuarias de la residencia

«Si huela a cabra la tía», afirma el encausado mientras intenta asear a una mujer, enferma de Alzheimer y ya fallecida, ante lo que ella repite molesta: «¡Ya está, ya está, ya está!»

Vuelve a intervenir el acusado dirigiéndose a la anciana: «Pareces una china follando con el ya está (...) Estoy lavando a esta tía de los cojones con las piernas cruzadas (...) Qué pesada en la galleguita de los cojones (...) si tienes que hablar en un dialecto, hazlo en valenciano, que estamos en Valencia»

«Tu eres la puta que has parido y estás aquí pagando porque no te soportan en tu casa, tócate los cojones (...) sivergüenza ésta, vieja mierda, podría morirse ya hoy mismo (...) si fuera en otro sitio y más joven no tendrías dientes ni postizos de la hostia que te daba».