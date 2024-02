Un joven de 26 años ha sido condenado este lunes por la Audiencia de Alicante a dos años de prisión por agredir sexualmente a dos menores en la piscina municipal de Aspe durante el verano de 2021. El tribunal de la Sección Primera ha dictado "in voce" la sentencia tras el acuerdo de conformidad alcanzado entre las acusaciones y la defensa al inicio del juicio. Inicialmente se enfrentaba a una petición de seis años de prisión, pero tras el acuerdo el acusado ha reconocido los hechos en la vista oral y ha aceptado ser condenado a un año de cárcel por cada uno de los delitos.

La Audiencia ha acordado además dejar en suspensión la ejecución de la pena de prisión siempre que no vuelva a delinquir en dicho periodo. El acusado, de origen senegalés y sin antecedentes hasta estos hechos, deberá indemnizar a cada víctima con 2.000 euros por los perjuicios causados y se ha comprometido a pagarlos en cuotas mensuales de 250 euros.

Ánimo libidinoso

Los hechos reconocidos por el procesado ocurrieron en julio de 2021 en la piscina municipal de Aspe. El 3 de julio de ese año se encontraba una menor de 14 años bañándose y el acusado se acercó a ella con ánimo libidinoso, la agarró y restregó su miembro viril contra sus glúteos. Nueve días más tarde, el 12 de julio, realizó la misma agresión sexual con una niña de 12 años.

Además de la pena de prisión y la indemnización acordada por la Audiencia Provincial de Alicante, el acusado no podrá acercarse a los lugares frecuentados por las víctimas ni a la piscina municipal de Aspe durante un periodo de tres años. Una vez cumpla la pena de cárcel, aunque no tenga que ingresar, se establecen siete años de libertad vigilada y no podrá trabajar en contacto con menores de edad.

El acusado, que se encuentra en libertad, ha reconocido su culpabilidad en el juicio y se ha comprometido a pagar las indemnizaciones de 2.000 euros a cada menor.