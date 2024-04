Cuatro juristas alicantinos entre los 32 condecorados en la Comunidad con la cruz de San Raimundo

Jornada de condecoraciones en la Ciudad de la Justicia de València. Un total de 32 profesionales relacionados con el mundo de la Justicia en la Comunidad Valenciana fueron galardonados con la cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, la máxima distinción por la colaboración al servicio del Derecho. Entre estos galardonados se encuentran cuatro juristas alicantinos: El que fuera responsable de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Alicante, Manuel Cordón; la fiscal de Cooperación Internacional de la Fiscalía de Alicante, María Illán; el presidente de la Sección Octava de la Audiencia de Alicante, también conocido como el Tribunal de Marca Comunitaria, Enrique García-Chamón; y el forense del Instituto de Medicina Legal de Alicante, Salvador Giner. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad (TSJ), Pilar de la Oliva, han entregado las condecoraciones en un acto donde algunas organizaciones sindicales han protestado para urgir al ministro a solucionar los problemas de la Justicia. Bolaños fue recibido con una cacerolada.

Bolaños subrayó este martes en València que el objetivo del Gobierno es que la justicia sea un servicio público "más cercano" y se convierta en un "elemento fundamental" del estado de bienestar y la "garantía de los derechos de los ciudadanos". En este sentido, se ha referido a la ley orgánica de derecho a la defensa, que desarrollará una "tutela judicial efectiva" y que, según ha indicado, estará "muy pronto" en las Cortes.

Vista general del salón de actos donde se entregaron las distinciones. / J. M. López

Los condecorados son abogados, jueces, médicos forenses, procuradores, notarios, fiscales, registradores y funcionarios de la Administración de Justicia valenciana que han destacado por su contribución al desarrollo del Derecho. Algunas de las condecoraciones se han entregado a título póstumo.

"En ocasiones no ha sido la primera de las preocupaciones, pero hoy la justicia es prioritaria para el Gobierno" y necesita, ha subrayado Bolaño, "personas que la apliquen y que ayuden a otros ciudadanos que no conocen la norma para tener una sociedad digna e igualitaria para todos".

También ha subrayado que se está implementando una transformación digital que "no ha tenido precedentes" para tener una "justicia del siglo XXI" y se trabaja en otras normas para que la Justicia será un servicio público, tenga medios y los ciudadanos tengan garantizados sus derechos.

Por su parte, Pilar de la Oliva, ha mostrado su "satisfacción" por contar con juristas de "tanto nivel" y "comprometidos con el servicio público" a los que "tanto debemos".

Vocación de servicio

La fiscal delegada de la especialidad civil y de personas con discapacidad en la Fiscalía Provincial de Valencia, Ana María Lanuza, que ha hablado en nombre de los galardonados, ha subrayado ejercen "con vocación de servicio público", aunque "en ocasiones tenemos la sensación de desánimo e incomprensión".

Estas condecoraciones, ha dicho, son una "inyección de ánimo y un acicate con la escasez de recursos que nos acompañan", y ha señalado que si no aplican una justicia "rigurosa" y "no tratamos a los ciudadanos con respeto, no creo que seamos buenos juristas".

Un momento de la cacerolada por funcionarios durante el acto. / J. M. López

El ministro ha sido recibido a su llegada por una cacerolada de un grupo de personas en el interior de la Ciudad de la Justicia y, nada más comenzar el acto, un hombre y una mujer se han levantado y tras gritar "Justicia, solución. Ministro, dimisión" han expuesto sendos carteles con las palabras "Justicia" y "solución" y los anagramas de los sindicatos CCOO y STAJ.