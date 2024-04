Condenado a trece años de cárcel por drogar y violar a una menor de 14 en Alicante

La Audiencia Provincial ha condenado a penas que suman 13 años y un día de prisión a un acusado de drogar y agredir sexualmente a una menor de 14 años en Alicante, según la sentencia dictada por la Sección Décima. Aunque el tribunal no considera probado que le proporcionara cocaína rosa -tusi-, al no haberse analizado en su día la sustancia, sí estima acreditado el consumo de porros de marihuana y que las relaciones sexuales no fueron consentidas, como alegó el procesado en el juicio.

El fallo, que será recurrido por la defensa ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, condena al acusado a indemnizar a la menor con 20.000 euros más intereses y le impone una prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros o comunicarse con ella durante un periodo de 12 años. La Audiencia le condena a 10 años de cárcel por un delito de agresión sexual a menor de 16 años y a tres años más y un día por un delito contra la salud pública, agravado por facilitarlo a menores de 18 años.

Según los hechos probados en la sentencia, el acusado, de 30 años, se acercó sobre las 22 horas del 29 de marzo de 2023 a una menor que conocía y estaba vendiendo empanadas en las inmediaciones del Hospital General de Alicante. Le dijo que le acompañara a casa de un amigo para llevarle unas empanadas y una vez en el domicilio, situado en la avenida de Alcoy, estuvieron los tres en el salón escuchando música y fumando marihuana.

Insistencia

Asimismo, el acusado, que se declaró inocente en el juicio, sacó una bolsa que contenía una sustancia rosa y dijo que era cocaína llamada «tusi». Se la ofreció a la menor y aunque se negó inicialmente acabó consumiéndola ante la insistencia del procesado.

Poco después, añade el fallo, el acusado le dijo a su amigo que se marchara y se quedó a solas con la menor. Hizo varias rayas más con la sustancia rosa para esnifarlas ambos y al final acabó acercándose a ella con ánimo libidinoso. La besó mientras le hacía tocamientos y cuando estaban en el sofá le quitó la ropa y pese a intentar zafarse ella la sujetó y la agredió sexualmente, según el fallo.

El tribunal considera que la menor «ha mantenido de forma reiterada y verosímil» su declaración de que el acusado le regaló «tusi» y porros y que en contra de su voluntad la penetró vaginalmente. Asimismo, estima probado que sabía que era menor de edad, de acuerdo a la declaración de la víctima y de varios testigos.