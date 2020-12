Maestre dedicará parte del Jaume I a becar a jóvenes investigadoras africanas en la UA

«Es una idea que tenía en mente y que me hace especial ilusión. Cuando me comunicaron que me daban este premio no lo dudé, decidí que una parte iría destinada a este programa de becas», afirma el experto en desertificación y zonas áridas que ha recibido el premio de Protección al Medio Ambiente.

La dotación económica de los Premios Jaume I es de 100.000 euros. «Cuando lo recibes no es que firmes nada, pero existe el compromiso de dedicar parte del premio a la investigación», explica Maestre, que recientemente también supo que por tercer año consecutivo forma parte del 1% de los científicos más citados del mundo, según la Web of Science.

En su caso, esa parte servirá para que «quienes más difícil tienen investigar puedan hacerlo en condiciones. Jóvenes, mujeres y africanas son las que más complicado lo tienen», apunta.

La idea es que sean jóvenes científicas dedicadas a temas relacionados con la ecología, la salud alimentaria y el impacto del cambio climático y la desertificación en África para que puedan integrarse en el laboratorio de Maestre o en alguno afín de la Universidad de Alicante. «Pensé que mejor estancias cortas para que más personas pudieran beneficiarse, en lugar de becar a una sola persona un año», precisa el investigador, quien todavía tiene que perfilar los detalles.

Para llevar adelante este proyecto necesitará también el apoyo de la UA. «Es algo que aún tenemos que hablar pero necesitaría que la Oficina Internacional se encargara de todo el tema de los visados, los seguros, buscar alojamiento y ese tipo de cuestiones», indica. Lo ideal sería que se pudieran destinar fondos propios de la UA y que alguna otra empresa o institución pudiera apoyar la iniciativa para llegar al mayor número de personas posible y que el programa pudiera mantenerse en el tiempo, explica Maestre.

El reconocido investigador, que también recibió el prestigioso Premio Humboldt, tiene claro que «la ciencia también debe tener su parte de proyección social porque tiene que ver con mejorar la vida de las personas».

En su caso, es consciente de que sus estancias en el extranjero durante su carrera investigadora, en Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Australia y China «fueron determinantes por lo que aprendí y también por los contactos que hice» y ahora quiere dar la oportunidad a estas mujeres para que «puedan dar ese paso adelante en su carrera investigadora».

Además, precisamente por su área de investigación destaca que «el futuro de las zonas áridas y por tanto de la sostenibilidad del planeta pasa por África» y entiende que estas ayudas redundarán en que «su trabajo beneficie a los lugares y ecosistemas en los que trabajan».

Cuando cierre todos los detalles de esta iniciativa Maestre publicará un «llamado de propuestas con unas bases y en función del número de solicitudes y del interés que despierte iremos articulando el programa», avanza.

Plan GenT En la Universidad de Alicante desde 2019

El catedrático de Ecología Fernando Maestre trabajaba en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid hasta que se acogió al programa de la Generalitat de retorno de talento GenT en 2019 y se trasladó a la Universidad de Alicante, donde dirige el Laboratorio de Zonas Áridas y Cambio Global. Es investigador principal de 16 proyectos de investigación que suman más de 5,2 millones y es el único ecólogo que trabaja en España que ha conseguido dos proyectos ERC, un Starting y un Consolidator Grant, del Consejo Europeo de Investigación.