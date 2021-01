El recrudecimiento de la pandemia por covid-19 ha puesto en primer orden la tecnología educativa (edtech), situándola en una mayor atención pública y revitalizando el estudio académico crítico. La urgencia por implementar esta, entendida como el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la educación, con la finalidad de apoyar los procesos de aprendizaje en los distintos contextos, es objeto del monográfico especial que dedica la revista científica Journal of New Approaches in Educational Research (NAER) en su último número.

NAER, creada en 2012 y de la que son editores los investigadores Rosabel Roig Vila, profesora del Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas de la Universidad de Alicante, y Santiago Mengual Andrés, de la Universidad de Valencia, dedica el monográfico especial “Alternative paths in educational technology research: Innovative concepts and methods” a la tecnología educativa.

En su editorial Linda Castañeda y Ben Willamson, dos gurús de este ámbito, firman el artículo Assembling New Toolboxes of Methods and Theories for Innovative Critical Research on Educational Technology. Además, cinco reconocidos expertos en el área escriben sobre ello; por un lado, en un contexto muy vinculado a la tecnología digital para entornos educativos; y, por otro lado, la revista incluye investigaciones empíricas en el contexto educativo.

Una de las investigaciones empíricas presentadas, Invarianza de la medición en el índice de Evaluación Sensible para la Igualdad de Género (SAGE) en distintos grados: Hallazgos correspondientes a dos grados de Educación en España, de las autoras Cristina Miralles-Cardona, Esther Chiner y María Cristina Cardona-Moltó, gira en torno al tema de género. La perspectiva de género no se incluye en los planes de estudio de las universidades.

El artículo describe un estudio de investigación basado en una encuesta diseñada para conocer las percepciones de los futuros docentes sobre la formación en materia de igualdad de género en los grados de educación utilizando el índice de Evaluación Sensible para la Igualdad de Género (SAGE), así como describir y comparar el grado de implementación de GM en dos programas de formación docente.

Los resultados encuentran diferencias estadísticamente significativas a favor del alumnado del Grado de Maestro en Educación Infantil. Los estudiantes valoran la capacitación en género como muy necesaria y atribuyen a su institución un compromiso bajo en este ámbito. Además, desconocen las desigualdades de género asociadas a los procesos educativos.

Rosabel Roig Vila, editora de NAER, ha informado que la publicación, que se encuentra en estos momentos situada en el segundo cuartil en la base de datos Scopus, está en posición de ascender al primer cuartil en la próxima actualización.

Asimismo, y según el índice Scopus CiteScore, NAER se ha situado como la cuarta revista más relevante de educación en España e Iberoamérica y entre las 300 más relevantes del mundo en educación, sobre un total aproximado de 1.200 revistas mejores del mundo indexadas en CiteScore. Actualmente NAER posee un índice de impacto CiteScore de de 4.7 y el Sello de Calidad de la FECYT, que es el máximo reconocimiento de calidad por parte del Ministerio de Universidades y Ciencia en España; está indexada en la Thomson Reuters Master List a través del índice Emerging Sources Citation Index, así como en la colección principal de Web Of Science.

La revista emana del grupo de investigación GIDU-EDUTIC/IN de la UA y nacía en 2012 con el compromiso por la excelencia, la internacionalización, la interdisciplinariedad y la investigación cooperativa.

Su finalidad es fomentar la investigación, el desarrollo de la innovación y la transferencia del conocimiento científico, definiéndose, así, como una revista científica interdisciplinar en el ámbito educativo de las Ciencias de la Educación y con público objetivo destinatario prioritario la comunidad científica y profesional en Educación. A la publicación se puede acceder en la totalidad de su contenido, ya que se edita en el sistema Open Journal System (OJS), perteneciente a la Universidad de Harward, y que permite el acceso abierto de la revista.