Hace tres años, después de acabar sus estudios básicos en Brasil, Ana Caroline Alves no sabía muy bien qué quería hacer de su vida y con su futuro. Una hermana suya, que ya vivía en Elche desde hacía algunos años, le sugirió la posibilidad de venir a España. La realidad social y la falta de oportunidades en Brasil en los últimos años le llevó a buscar universidades en la provincia. Finalmente, la oferta de doble grado del CEU en Elche y el ser un campus internacional, le sedujo. Ahora compatibiliza sus estudios con una beca en el servicio de Biblioteca de la universidad.

- ¿Por qué te decidiste a estudiar tu carrera universitaria en el CEU de Elche?

El CEU es una universidad internacional y con muchas propuestas, ofertas, programas y posibilidades distintas. Todo eso me llamó atención. Tras buscar un poco más vi que había en Elche las carreras que siempre tenía pensado estudiar (Dirección de Empresas y Marketing). Además, podría hacerlas como un doble grado. Ahí tuve la certeza y me despertó el deseo de matricularme aquí.

- ¿Cómo está siendo la experiencia hasta el momento?

La verdad es que está siendo más fácil de lo que esperaba. La universidad me ha ofrecido todo el apoyo necesario para mi adaptación y los profesores son todos muy atentos. En estos tres años he tenido oportunidades de participar en varios proyectos. Y eso, sumado a la interacción con los profesores, nos ayuda a tener perspectivas y experiencia del mundo real y profesional fuera de las clases.

- ¿Cómo valoras la experiencia de recibir la docencia a través del sistema Hyflex?

Como todo tiene sus puntos positivos y negativos. Con las clases desde casa, para mí es más difícil mantener la concentración y la misma productividad que estando físicamente en la universidad. Pero algo beneficioso que tiene estar en casa es el tiempo. Con las clases y sin salir de casa, el tiempo que tienes para dedicar a los estudios se maximiza.

El sistema Hyflex, donde podemos elegir ir a clase o quedarnos en casa, es perfecto para organizarse según la necesidad que uno tenga con cada asignatura. El profesor está tan pendiente de mis dudas y de ayudarme cuando estoy en casa como cuando estoy en la universidad.

- ¿Qué es lo que más te atrae de la titulación que has elegido?

Del doble grado que estoy cursando lo que más me atrae es la parte de Marketing. Hasta ahora las asignaturas con las que más me he identificado son las relacionadas directamente con el comportamiento del consumidor y con el área de comunicación.

- ¿Cómo estás viviendo la experiencia de estar en un país diferente, con una cultura y otra forma de educación?

En cuanto a la forma de educación, por más que sea muy distinto, no me ha sido difícil la adaptación. Lo que ha sido un poco difícil al principio es la vida fuera de la universidad. Adaptarse y encontrarse tan lejos de casa no es fácil. Pero con el tiempo todo se encaja, se conocen personas que te ayudan al día a día, conoces muchas cosas nuevas y estás siempre aprendiendo.

Para mí, sin duda, la cultura y las experiencias que me proporciona España es algo que me enriquece cada día como persona. Y me ha ayudado a tener perspectivas muy distintas con respecto a muchos temas en la vida.

- ¿Hacia dónde quieres dirigir tus pasos profesionales cuando acabes la carrera?

Aún no estoy muy segura. Pero pienso en hacer un máster para ampliar aún más mis conocimientos. Y quizá seguir trabajando en las áreas de Marketing que más me atraen hasta ahora.