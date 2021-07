La Universitat d'Alacant i els Clubs Rotaris Alacant i Alacant Port han signat un conveni de col·laboració per a la realització conjunta d'un concert benèfic a favor d'Acomar. La rectora de la UA, Amparo Navarro, va rebre a la Universitat el president del Rotari Club Alacant, Luis G. Ramos, i a la presidenta del Rotari Club Alacant Port, Carmen Sánchez. El concert serà interpretat per l'Orquestra Filharmònica de la UA (OFUA), com a part del tradicional Cicle de Concerts de Nadal, en el context de la Marca Veu Solidària de la UA i tindrà lloc l'11 de desembre a l'ADDA.

La Universitat d'Alacant i els Clubs Rotaris mantenen una estreta col·laboració per a l'organització d'aquests concerts solidaris des de l’any 2013. Aquest serà el setè concert de les dues entitats, després de l'ajornament l'any passat per la situació sanitària.

Amparo Navarro destaca la importància del mecenatge en l'àmbit cultural i benèfic i ha afirmat que «espere que la nova legislació sobre aquest tema ens ajude i supose un impuls per a aquests àmbits». La rectora ha estat acompanyada per la secretària general, Esther Algarra, la vicerectora de Cultura, Esport i Extensió Universitària, Catalina Iliescu, i la vicerectora de Responsabilitat Social, Inclusió i Igualtat, Eva Espinar. El responsable de Cultura del Rotari Club i antic professor de la UA, Luis Ferré, ha acompanyat els presidents dels clubs rotaris.