La Universitat d’Alacant i la Nucia sumen forces per a promocionar l’equip universitari d’elit de triatló

L’equip de triatló de la Universitat d’Alacant lluirà aquesta temporada la marca «La Nucia, Ciutat de l’Esport» gràcies al conveni de col·laboració que la institució acadèmica alacantina ha aconseguit amb l’Ajuntament de la Nucia per a la temporada 2022. Una manera de promocionar la marca de «La Nucia, Ciutat de l’Esport» en un dels millors equips de triatló d’Espanya i del món i que alhora serveix per a consolidar la gran relació entre la Universitat d’Alacant i la Nucia. En contraprestació l’equip de Triatló de la UA farà clínics, campus i formacions de triatló amb les escoles esportives nucieres.

La rectora de la Universitat d’Alacant, Amparo Navarro i l’alcalde de la Nucia, Bernabé Cano, es van reunir en el despatx rectoral per a formalitzar l’acord en un acte que va comptar amb la participació d’Esther Algarra, secretària general de la UA, Roberto Cejuela, director del Secretariat d’Esports de la UA i entrenador de l’equip de triatló de la Universitat d’Alacant, Vicent Martines, director de la Seu Universitària de la Nucia, i Sergio Villalba, regidor d’Esports.

Durant l’acte, la rectora va destacar la «intensa relació entre la Nucia i la Universitat d’Alacant, que es remunta a més de 20 anys, on comptem amb una Seu Universitària molt activa». Amparo Navarro va assenyalar que «aquest nou acord reforça, més encara, una estreta relació que abraça molts àmbits i que, en aquest cas, a més del patrocini de l’equip de triatló, servirà perquè la UA desenvolupe activitats formatives en el camp de les ciències esportives a la Nucia».

Mentre, Bernabé Cano, alcalde de la Nucia, va comentar que «aquest conveni és un pas important en la col·laboració excel·lent entre les dues institucions». El primer edil va afirmar que «per a “La Nucia, Ciudad de l’Esport” unir-se al patrocini de l’equip de Triatló és una gran promoció ja que l’equip de la UA és un referent a nivell nacional i internacional, amb triatletes d’elit». Finalment va destacar «la importància de la feina de formació i perfeccionaments que farà l’equip de triatló de la UA a la Nucia, per a potenciar la nostra escola local. És una simbiosi perfecta per a la Universitat d’Alacant i l’Ajuntament de la Nucia».

Equip de triatló d’elit

L’equip de triatló del a Universitat d’Alacant està format per 20 triatletes: 6 dones i 14 homes, de cinc nacionalitats diferents: Espanya, Turquia, Xile, Mèxic i Veneçuela. Entre aquests destaquen l’olímpic Fernando Alarza i el subcampió d’Europa, Roberto Sánchez Mantecón. Tots dos participen actualment en les Sèries Mundials de Triatló, on lluiran el logotip de «La Nucia, Ciutat de l’Esport».

A nivell femení destaquen les valencianes i internacionals per Espanya, Yaiza Saiz i Sara Alemany, top 10 en el Campionat d’Espanya.

Conveni de col·laboració

En aquest conveni de col·laboració, les dues institucions es comprometen a treballar de manera conjunta per la promoció i la formació del triatló a tots els nivells. D’una banda, l’Ajuntament de la Nucia col·labora amb l’equip de triatló de la UA a nivell de material (equipaments, desplaçaments i cessió d’instal·lacions d’entrenament) per a aquesta temporada 2022.

Per la seua banda, l’equip de triatló de la Universitat d’Alacant es compromet a promocionar la marca de «La Nucia, Ciutat de l’Esport» en els seus equipaments de competició tant a nivell nacional com internacional. També tindrà una contraprestació formativa ja que l’equip de Triatló de la UA farà clínics, campus i formacions de Triatló a la ciutat esportiva de la Nucia amb escoles esportives, etc., amb l’objectiu de consolidar el triatló a la Nucia i que en el futur hi haja triatletes nucieres i nuciers en l’equip de la UA, i que competisquen al màxim nivell.