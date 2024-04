Expertos alertan en la UA de los agujeros de la ley europea sobre inteligencia artificial

«El ChatGPT responde a todo lo que le preguntamos pero no busca la verdad»

La veracidad del ChatGPT a debate. Los expertos analizaron en la mesa redonda el problema de esta aplicación con las alucinaciones en las que en demasiadas ocasiones ha facilitado información errónea, sin ni siquiera ser consciente de que estaba mintiendo. «El ChatGPT es complaciente, nos va a responder todo lo que le pidamos, sea verdad o mentira. No busca la verdad. Marca probabilidades», explicó la profesora titular de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid, Carmen Muñoz. La experta dio otros datos sobre la realidad de esta herramienta como el ser capaz de aprobar el examen para la Abogacía en Estados Unidos o el MIR (el examen de los médicos en España) sin estar preparado para ello, dada la velocidad a la que recopila la información. Pero un fallo en alguna de estas materias no es lo mismo que tener una equivocación con una lista de restaurantes.

En este sentido, los expertos abogaron porque la persona que esté utilizando la herramienta tenga un cierto conocimiento sobre las materias por las que está preguntando a fin de detectar esos errores. El profesor de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la UA, Jorge Calvo, señaló que el ChatGPT había demostrado capacidad para hacer cosas que nadie le había enseñado. Una de ellas, la traducción automática de idiomas. Además de las alucinaciones, Calvo citó otros problemas como el no saber cuándo está fallando, ni los criterios que le han llevado a cometer ese error, e incluso tiende a ser tendencioso evitando dar respuesta sobre asuntos sobre los que existe controversia.

Para evitar o tratar de mitigar estos fallos, los expertos recomiendan hacer preguntas sencillas a fin de ir guiando al sistema hacia la respuesta adecuada. Incluso el probar hacerle la misma pregunta de manera diferente para comprobar si la respuesta es o no la misma. Asignar un rol a la inteligencia artificial a la hora de responder una pregunta es otro aspecto importante, ya que no es lo mismo a la hora de hacer una consulta sobre el alquiler de una casa si la persona es la arrendataria o no. Calvo señaló que es posible que la aplicación no responda claramente si se le pregunta por la legalización de la marihuana, pero en cambio si puede dar argumentos a favor y en contra si se le pone en el contexto de un debate durante una clase. Otro aspecto controvertido es que para ChatGPT no existe derecho al olvido, no se le puede programar para olvidar algo.