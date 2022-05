A Antonio José Felipe Gómez no se le puede negar su vinculación con Elda, su ciudad natal. Tampoco se puede sustraer él mismo de la pasión que tiene por el mundo sanitario. Incluso pese a que era inevitable que algún momento se relacionara con el calzado, siendo Elda cuna del zapato femenino.

Su familia poseía una empresa cuya actividad principal era la exportación de calzado a otros países. En ella, Antonio José ejercía como encargado de la producción y gerente. Pero su inquietud por ayudar a los demás le encaminaba a la Sanidad. Y al cabo de los años, cuando muchos otros ni siquiera se lo hubieran planteado, él decidió dar un paso adelante. Ahora, ya graduado, cuenta el porqué de ese cambio de rumbo. El porqué de la vocación por la Enfermería.

¿Por qué te decidiste a estudiar una titulación tan vocacional como es Enfermería? Más, si cabe, cuando provenías del mundo empresarial

La vocación de cuidar a personas la he tenido desde muy joven. Con 10 años tuve la suerte de poder asistir a actividades que llevaba a cabo Cruz Roja en mi ciudad. Y, a partir de ahí, empezó todo. En mi primera época estudiantil, cursé la formación profesional de técnico auxiliar sanitario e inmediatamente comencé a trabajar en esta rama. Las circunstancias familiares me llevaron a tener que atender el negocio familiar dejando a un lado el mundo sanitario.

Después de 16 años al frente de la empresa familiar, mis hermanos y yo decidimos dejar de realizar la actividad principal que desarrollábamos, manteniendo solo la parte más puramente financiera de la empresa. De este modo pasamos a tener mucho tiempo para dedicarnos a otras cosas. En este momento fue cuando decidí retomar los estudios para dar un paso más en mi formación académica sanitaria.

¿Por qué elegiste estudiar en el CEU?

Pensé que iba a tener un trato más personalizado, como así ha sido. Yo quería algo menos impersonal que la manera de estudiar que ofrece la universidad pública.

Y tras acabar hace un año trabajas en el Centro Especial de Enfermos Mentales y Centro de Día…

En efecto. Trabajo en el CEEM y en el C.D. de Elda, mi ciudad natal. Realizo varias y diversas funciones. Desde administración de medicación oral e intramuscular, control de constantes y seguimiento mensual de estado general de usuarios asignados, hasta talleres de promoción de la salud.

Además, también mantengo reuniones interdisciplinares para valorar y decidir el funcionamiento del centro. También tengo otras responsabilidades como acompañamiento de usuarios a visitas médicas, control de la farmacia y de material sanitario, acompañamiento en viajes y/o excursiones de varios días, escucha activa a los usuarios… Y luego otras específicamente sanitarias, como curas y administración de tratamientos individuales o la extracción de sangre para analíticas.

Vocación por la enfermería

¿Por qué has decidido enfocar tu carrera profesional en este ámbito de la Enfermería? ¿Pensabas dedicarte a ello o tenías otras expectativas al iniciar la carrera y luego se fueron conformando a medida que avanzabas en tu periplo universitario?

La verdad es que no tenía claro a qué me iba a dedicar, ni siquiera si iba a dedicarme a esto o seguir estudiando. La necesidad de enfermeras en la época que vivimos es lo que me llevó a empezar a trabajar. Tenía más claro a lo que no me quería dedicar. La verdad es que desde siempre me he dejado llevar por lo que la vida me iba deparando. Nunca he buscado concretamente nada de lo que me ha pasado.

Y, de momento, no me ha ido mal. Esta vez ha pasado algo parecido. No fui yo a buscar el trabajo, sino que él me buscó a mí. Una vez dentro he podido comprobar que cuesta mucho encontrar enfermeras para trabajar en esta especialidad, de hecho, no quiere venir nadie. Eso me ha hecho convencerme de que este es mi sitio. Yo estudié Enfermería porque me gusta cuidar de la gente y, si además es gente que nadie quiere cuidar, pues aún me motiva más.

¿Puede ocurrir que no haya vocación por la Enfermería?

Es una pena que la profesión se mueva por la ley del mínimo esfuerzo. Todas quieren trabajar en el sector público, puntuar y poder conseguir plaza con el fin de ganar el máximo posible trabajando lo menos posible. Entiendo que eso es lo que puede querer toda la gente, pero esta profesión es algo más que eso. O así lo entiendo yo. También he de decir que estos centros suelen ser concertados. Y, siendo sincero, están dejados un poco de la mano de la administración, lo que no garantiza que yo vaya a estar aquí siempre. No es mi intención hacerle el caldo gordo a ninguna empresa que no priorice el bienestar del usuario.

¿En qué medida contribuye la enfermería en el tratamiento de los enfermos mentales?

Yo no tengo la experiencia suficiente para poder responder a esta pregunta con conocimiento de causa. Pero he de decir que, además de mis tareas diarias en el centro y que son propias de la disciplina enfermera, lo más importante es el acompañamiento del usuario. Escuchando sus demandas y sus aspiraciones y ayudarles a conseguirlas. El fin de este tipo de centros es la reinserción a la sociedad de los usuarios y nuestra misión es que lo consigan. La razón de ser de nuestra profesión es el cuidado y el significado de esa palabra es tan grande como el campo de actuación que nos ofrece.

Estudiante e investigador

¿Qué te ha aportado el CEU de Elche en tu formación como enfermero, más allá de los conocimientos y la formación académica?

Sobre todo, las amistades que he hecho, tanto con compañeros alumnos como con profesores. La suerte de haber podido conocer y recibir enseñanzas de profesores de la talla de Cesar Casimiro e Higinio Marín que nos han enseñado la razón de ser de la profesión enfermera. María Carmen Martínez, con su profesionalidad y calidad de los materiales didácticos. Inés González, un pozo infinito de sabiduría enfermera. Jesús Sánchez, gran persona, preocupado por sus alumnos, motivador y un investigador de primera. Y qué decir de Ricardo Martín, la paciencia infinita y las espaldas más grandes que he conocido en tiempo. También he de decir que otros alumnos y profesores me han aportado ideas de lo que no tendré que hacer nunca. La experiencia ha sido muy satisfactoria, una universidad muy familiar y ese ambiente siempre es de agradecer.

También has aprovechado tu paso por la universidad para desarrollar la faceta investigadora, además con éxito. ¿Te sigue atrayendo este campo? ¿Por qué es importante que un estudiante universitario sepa también investigar?

Empezaré por contestar la segunda pregunta. En nuestra profesión debemos estar a toda hora preguntándonos porqué pasan las cosas, cómo se podrían evitar, cómo se podrían paliar, cómo se puede convivir con ellas de mejor manera… Para responder a estas preguntas es imprescindible saber dónde tienes que ir a buscar las posibles respuestas e incluso intentar hallar nuevas.

Es por esto de la importancia de saber investigar. Respecto a la primera pregunta, me atrae enormemente seguir investigando. Pero tengo que reconocer que una cosa es hacer consultas para buscar información y otra llevar a cabo un trabajo íntegro de investigación. Este último requiere de mucho tiempo y dedicación restando horas a tu vida cotidiana, familia, amigos… De forma individual ni me lo planteo, con un equipo sí que me lanzaría. Todo se andará.