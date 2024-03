Cómo aplicar las leyes en un entorno digital

Antonio López y Sara González, profesores de Derecho en la CEU UCH, y con una dilatada experiencia, tienen claro qué necesitan los futuros profesionales del Derecho, vinculado a la digitalización de la Justicia. Por ello, cada año organizan unos talleres especializados con el magistrado del Tribunal Supremo, Vicente Magro, y con los servicios jurídicos de Microsoft en Madrid. “La actividad tiene como principal objetivo formativo acercar a nuestros estudiantes al mundo laboral y aportar conocimiento sobre las competencias que el mundo profesional les va a exigir”, reconocen ambos docentes.

Se trata, a su juicio, de incidir en el derecho digital, y más concretamente con una visión práctica del ejercicio del Derecho de la mano de expertos de los servicios jurídicos de Microsoft ibérica. Por otro lado, Vicente Magro Servet, “les instruye sobre la más alta institución jurisdiccional de nuestro país, explicando en primera persona en qué consiste su trabajo y como desarrolla la función de interpretación del Derecho”. Todo ello les ofrece una visión exacta de las exigencias laborales con las que los futuros egresados se van a encontrar.

“La oportunidad de visitar el tribunal más importante en todos los órdenes jurisdiccionales y recibir información exacta de su función como aplicador de las leyes con carácter uniforme en todo el país, es algo que complementa la visión teórico-práctica que el Grado en Derecho les ofrece en el aula”, reconoce Antonio López. Y en el caso de los servicios jurídicos de Microsoft, “tener la posibilidad de visitar su sede y contar con la inestimable ayuda de los profesionales del Derecho en el ámbito del ejercicio de la abogacía, contribuye al desarrollo en nuestros alumnos de competencias digitales indudablemente necesarias en el presente y futuro de cualquier profesión relacionada con el Derecho”, asegura Sara González.

Anualmente se organizan talleres especializados con el magistrado del TS Vicente Magro. / INFORMACIÓN

Formación en competencias de futuro

Para el alumnado de Derecho de la Universidad CEU UCH esta experiencia formativa es mucho más que una visita a dos instituciones referentes en el ámbito jurídico, tanto en España como a nivel internacional. Para Paula Soriano Lozano “es importante mantenerse actualizado en cuanto a las nuevas tecnologías porque va a seguir avanzando cada día más y debemos mantenernos al día con estos conocimientos. Su compañero, Pablo López Gallego observa esta experiencia como un acicate, “porque me ha motivado a continuar con mi formación y apuntar a puestos de trabajo que me parecían inalcanzables”. Y abunda en la idea de que además de la digitalización es conveniente “el mantenimiento de las instituciones jurídicas tradicionales y que lo seguirá siendo por años que pasen y avances que surjan”.

Para Ana Bernabeu García “la visita a los servicios Jurídicos de Microsoft nos ha dado la oportunidad de expandir considerablemente nuestras fronteras, conociendo más a fondo qué oportunidades ofrece una multinacional de tanta importancia, no sólo tratándose de Microsoft, sino de aquellas grandes empresas con multitud de departamentos cuya existencia desconocíamos”. No obstante, esta futura jurista tiene claro que “el Derecho depende de la interpretación de la Ley, interpretación que se concede únicamente al jurista, y no a una Inteligencia Artificial”.

Las actividades ofrecen una visión de la realidad laboral con la que los futuros egresados se van a encontrar. / INFORMACIÓN

Entre la tradición y la innovación jurídica

Esa dualidad también la percibe Paula Martínez Poveda y por ello valora la experiencia. “Personalmente, la visita me ha permitido visualizar como podría ser un futuro laboral en el ámbito del Derecho. En particular, en cuanto a las instalaciones de Microsoft me ha resultado muy interesante la aplicación del Derecho en el mundo digital actual especialmente tras haber hecho el taller de Derecho digital (LegalTech) en la asignatura de Argumentación y Técnicas jurídicas. Asimismo, ha sido asombroso compararlo con el Tribunal Supremo, una institución que, a pesar del avance de la tecnología, perdura con la misma o incluso más importancia. De hecho, visitar ambas instituciones me motivan a seguir esforzándome y estudiando para poder alcanzar un puesto de trabajo similar”.

Para Alejandro Sánchez del Castillo la experiencia formativa le ha aportado “un nuevo punto de vista entorno a las diferencias entre las instituciones jurídicas tradicionales y lo que puede ser un departamento jurídico en una multinacional”. En esa línea, Jose Vicente Pérez Santos, reconoce que “hay ciertas tradiciones, en concreto la jurídica en este país y en los de nuestro entorno, que creo que son inherentes al tiempo, por lo que esa forma en la que se han ido haciendo las cosas en el mundo jurídico nos han beneficiado, por lo que creo que manteniendo esas tradiciones seguiremos creciendo y avanzando”.

Por su parte, Jaime Sendón Cano asegura que esta iniciativa le ha permitido conocer las posibles salidas que tiene la titulación de Derecho, “tanto en el apartado más empresarial como en el apartado más jurídico”.