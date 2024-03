Día de la Mujer 2024: Descubre todas las actividades que la UA ha preparado durante todo el mes de marzo

La Universidad de Alicante se suma a los actos del Día Internacional de las Mujeres con una agenda con 56 actividades institucionales, formativas y culturales que se desarrollan a lo largo del mes de marzo. El principal acto institucional se celebrará el próximo 11 de marzo en la sala Multimedia del edificio de Rectorado. En él, se hará entrega del Premio Igualdad 2024 , que en esta edición reconoce el trabajo del el Proyecto Educoart y de Elena Simón Rodríguez, cofundadora del Feminario de Alicante y un referente del feminismo a nivel estatal.

El 5 de marzo, el Instituto Universitario de Investigación de Estudios de Género y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales organizan la jornada “ Mujeres líderes en publicidad (II): claves para la igualdad en el ámbito publicitario ”.

La Facultad de Derecho ha programado para el 7 de marzo a las 12.30 horas, en el salón de grados Ramón Martín Mateo, la conferencia "La ciberviolencia de género en España: realidades y desafíos" a cargo de Neus Mascaró Moll, miembro del proyecto “Análisis pormenorizado de la ciberviolencia de género recogida por el Ministerio del Interior en España”, coordinado por el Ministerio del Interior.

El día 8 de marzo, Científicas de Letras y Sede Universitaria Ciudad de Alicante organizan el podcast “ Cómo ser mujer y no morir en el intento ”. El 12 de marzo, la Facultad de Ciencias ofrece la conferencia “ El poder del círculo. Los círculos de mujeres como espacios de cuidados feministas ”, a cargo de Aïda Massana, antropóloga por la Universidad de Barcelona a las 11.30 horas en la sala de juntas de la facultad. El rincón de las geógrafas ofrece en la Sede de Alicante a las 15 horas la entrevista online a Meritxell Gisbert Traveria, que hablará sobre “ Los SIG. La herramienta poderosa de la Geografía ”.

Exposiciones

Con motivo del Día Internacional de las Mujeres, la Universidad de Alicante ha programado diferentes exposiciones que versan sobre la temática de la mujer. En este sentido, el Servicio de Cultura ofrece diferentes exposiciones itinerantes en Xixona, El Campello, Sant Vicent del Raspeig, Orihuela, Alcoy, Elda y Benidorm como Investigadoras en la luz y en las tecnologías de la luz, La Palabra y la Imagen, Isabel-Clara Simó, De súbditas a ciudadanas. España 1965-1995, Lenguaje para la Igualdad. No tiene nombre y Spanish Women on the rise.

En la Sala Club del Museo de la Universidad de Alicante se puede visitar la exposición de la “ 15ª Convocatoria Bienal de Artes Visuales mulier, mulieris ” entre el 23 de febrero al 28 de abril, que además contará con una visita guiada el día 8 de marzo a las 11 horas. En el Aulario II, el Instituto Universitario de Estudios Sociales de América Latina de la Universidad de Alicante (IUESAL), Atelier ONGD y la Colectiva de Mujeres Refugiadas, Exiliadas y Migradas ofrecen la exposición Mujeres del exilio. Historias de resiliencia, empoderamiento y transformación , del 26 de febrero al 26 de marzo.

En la primera planta de la Biblioteca general, la Biblioteca de Filosofía y Letras ha programado la exposición Retratos para leerlas, del 4 al 15 de marzo. En la Biblioteca de Geografía se puede visitar la muestra Mujeres cartógrafas del 4 al 22 de marzo. En la Biblioteca de Educación se ofrece la exposición La igualdad empieza en la educación , del 5 al 15 de marzo.

En el edificio del Rectorado se podrá ver la exposición Matildas. Con nombre de mujer ,entre el 7 y el 22 de marzo, organizada por Vicerrectorado de Igualdad, Inclusión y Responsabilidad Social . En la Sede Universitaria Ciudad de Alicante, el Área de Estudios Árabes e Islámicos del Departamento de Filologías Integradas organiza el 8 de marzo a las 19,30 horas un debate y exposición prensa femenina “ Un siglo de feminismos en el mundo árabe: hitos de una larga lucha ”.

La Biblioteca de Ciencias, en colaboración con el Departamento de Ciencias Ambientales y Recursos Naturales , organiza la muestra Anna Atkins: científica, botánica, fotógrafa y pionera en la Biblioteca de Ciencias del 8 al 22 de marzo. La Biblioteca de Económicas ofrece la exposición La economía desde una perspectiva feminista , del 8 al 27 de marzo.

La Mediateca BUA de la UA ha organizado la muestra filmográfica en torno a la problemática de la migración para las mujeres La mujer migrante en el cine: 30 películas para reflexionar , del 8 al 27 de marzo de 2024.

La Biblioteca de Derecho ha programado la muestra Ascensión Chirivella y Mercedes Formica, Abogadas, del 8 al 27 de marzo. En la sala Sempere del MUA se podrá visitar la muestra Mujeres de las italias prerromanas en las colecciones del Museo Arqueológico Nacional del 12 de marzo al 30 de junio

Teatro y música

El día 5 de marzo, en el Paraninfo de la Universidad de Alicante, el Servicio de Cultura ha organizado el espectáculo de teatro y danza, comedia y tragedia Bésame 2.0 , una obra de carácter feminista. También el día 5 de marzo, la Sede Universitaria Ciudad de Alicante acogerá el concierto Cantos de mujer: honra a la belleza y la fortaleza a las 19 horas que se podrá seguir en directo en este enlace .

De nuevo en el Paraninfo, el 6 de marzo tendrá lugar el concierto acústico de Queralt Lahoz Todo se puso azul, a las 19 horas organizado por el Servicio de Cultura.

Otras actividades

La celebración del Día Internacional de las Mujeres también ha programado diferentes proyecciones de películas de temática relacionada con la mujer. El día 6 de marzo, en la Sede Universitaria Ciudad de Alicante se proyectará el film Flor del desierto de Sherry Hormann, organizada por Amnistía Internacional y Aula de Cine y Audiovisual de la UA.

El Servicio de Deportes de la UA organiza la Jornada Mujer y Deporte el 6 de marzo, una jornada deportiva entre los equipos femeninos universitarios, de 10:00 h a 12:00 h, en la pista central del pabellón de deportes de la UA.