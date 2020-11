El técnico supervisor del servicio de transporte urbano municipal considera que no es sostenible la situación de la prestación. Y advierte de que la decisión del gobierno local de paralizar la tramitación de una nueva gestión -que comenzó a tramitarte, nada más y nada menos que hace siete años, los mismos que el servicio se hace sin contrato- no mejorará esa situación porque retrasa el momento de poner en marcha un servicio renovado y regularizado jurídicamente. Esa decisión del equipo de gobierno del PP se ha justificado por la necesidad de rebajar el coste de la prestación y la necesidad de explorar la posibilidad de crear una empresa mixta público privada para gestionar este servicio y otros, como el de la recogida de basura.

El funcionario ingeniero indica que el servicio se lleva a cabo con las mismas condiciones que marcaba el último concierto firmado con la mercantil Autocares Costa Azul (ahora de la multinacional mexicana Avanza), y que finalizó el 30 de septiembre de 2013. Es decir, el municipio paga a la empresa sin contrato desde hace siete años con un abono anual que supera los tres millones de euros.

La paralización del expediente para la nueva gestión se hizo efectiva en junta de gobierno hace un par de semanas pese a la existencia de este informe y con el aval de otro emitido por el director general de Servicios Básicos, en el que indicaba que paralizar y crear empresas mixtas es la fórmula para ahorrar en el gasto de servicios municipales para 2021. El alcalde Eduardo Dolón aseguró a INFORMACIÓN que desconocía este informe - que también desaconseja la paralización de la licitación de las basuras - y que «nadie» se lo pidió al funcionario. Fuentes municipales indicaron a este diario que los directores de Contratación y Servicios Básicos sí conocían el informe.

El técnico advierte que actualmente «y así seguirá (con el contrato paralizado), no hay tarifas de uso del transporte urbano, tal y como existen en todas las ciudades del mundo. No es sostenible un transporte donde el ciudadano no lo abone, pues limita mucho presupuestariamente la prestación, mermando su calidad».

El ingeniero explica que las líneas actuales «son las mismas existentes en la concesión (de transporte interurbano) CVA-090, que no son óptimas, ni en frecuencias ni en trazado, y que no son adecuadas para una ciudad como Torrevieja». La flota de autobuses, detalla, son, en su totalidad, con motores de combustible fósil, «no siendo óptimos medioambientalmente, teniendo en cuenta la existencia ya, a precios competitivos, de otro tipo de autobuses que son más ecológicos y mejores técnicamente».

La empresa presentó este verano la renovación de aproximadamente el 40% de su flota total en un acto con la presencia miembros del equipo de gobierno en la que firma aseguró que había invertido 1,5 millones de euros en los nuevos vehículos. Los siete nuevos autobuses son de combustible fósil.

En su informe el funcionario alerta de que las paradas de los autobuses, con sus marquesinas e infobuses «están en muy mal estado, siendo necesaria una renovación, reparación y mantenimiento , servicio que se puede introducir en el nuevo contrato. El informe recuerda que cualquier extra que lleva a cabo la empresa en estos momentos - algunas ya efectivas, como el servicio al auditorio o los refuerzos de líneas para los institutos) suponen un sobrecoste del servicio, pues no estaban previstas en el concierto original.

Desde el punto de vista jurídico, el ingeniero indica que al igual que ocurre con la recogida y limpieza de basuras, como avanzó este diario, se continúan suscribiendo facturas (millonarias) con omisión de función interventora, algo que ya fue investigado durante el pasado año 2018 por el Tribunal de Cuentas.

19 MILLONES AL AÑO POR LAS BASURAS SIN ADJUDICACIÓN  Torrevieja va a pagar este año hasta 19 millones de euros por un servicio de recogida de basura, aseo urbano y limpieza de playas que realiza Acciona sin contrato. El equipo de gobierno ha paralizado el nuevo contrato cuando entraba en su fase final de evaluación para valorar la creación de una empresa mixta -y se conocía qué firma no tenían opción-. Un informe del que fuera interventor municipal, ahora director de los servicios jurídicos, alertaba a finales de 2019 sobre la ilegalidad que suponía pagar cantidades millonarias sin contrato desde 2016.