El Ayuntamiento de Torrevieja ha reclamado formalmente una inversión multimillonaria a la Generalitat con la renovación o o construcción de centros educativos. La Concejalía de Educación informó ayer que «hace ya más de dos meses» que solicitó la inclusión de Torrevieja en el Plan Edificant de la Generalitat. La propuesta contempla un total de 12 actuaciones, que no se cuantifican -muy pocas cuentan con una memoria valorada previa- pero que superarían holgadamente, en caso de aceptarse, los 15 millones de euros.

Edificant es la iniciativa para la construcción, reforma y mejora de los centros educativos de la Comunidad, puesta en marcha por el gobierno autonómico del Botànic para agilizar los trámites para renovar o levantar nuevas infraestructuras. Esa agilización consiste en que los municipios asumen todo el «poder» en la tramitación: desde la cesión de suelos, la elaboración de proyectos básico y de ejecución, los pliegos técnicos y administrativos para la adjudicación, la licitación y la contratación de la obra mientras que la Generalitat se ocupa de financiarla.

El concejal de Educación, Ricardo Recuero (PP), destacó que el objetivo de formar parte de Edificant es atender y solventar problemas y deficiencias de los centros escolares, «con algunas actuaciones prioritarias como la renovación del IES Las Lagunas o la ampliación del IES Torrevigía para poder atender la demanda de alumnado». La construcción del Colegio Amanecer (en barracones desde 2004) e Inmaculada (apuntalado) ya fueron asumidas en su día por la Generalitat al margen de Edificant y se encuentran en fase avanzada de redacción de los proyectos definitivos. El Ayuntamiento debe urbanizar la parcela para el «Amanecer», en un proyecto de casi medio millón de euros que sigue sin licitar.

Actuaciones de envergadura

Las 12 actuaciones propuestas son la ampliación del IES Torrevigía con un nuevo aulario; la reforma integral del IES Las Lagunas -un centro donde no se han podido recepcionar por deficiencias las obras de ampliación realizadas hace más de veinte años -; la reparación del forjado apuntalado en un ala del IES Libertas; el impulso a un nuevo colegio de Infantil y Primaria; la construcción de un centro integrado de Formación Profesional; la adecuación de la accesibilidad del Colegio Cuba (un centro que data de 1973) y del Colegio Salvador Ruso o la sustitución de depósito de combustible y vallado del Colegio Gratiniano Baches.

Además, se contempla la construcción de una nueva red de pluviales para el Colegio Nuestra Señora del Rosario. También de obras de adecuación eléctrica y climatización los colegios Habaneras -con un nuevo sombraje en el patio- y Las Culturas y la sustitución del vallado exterior para el Colegio Ciudad del Mar.

El PP asume la idea del Botànic rechazada por el anterior gobierno

La petición del Ayuntamiento a la Generalitat de incorporarse al Plan Edificant no deja de tener una lectura política singular: el anterior gobierno local de coalición de izquierdas rechazó incluir las infraestructuras necesarias en Edificant porque no se fiaba de la capacidad técnica y administrativa del municipio que gobernaba a la hora de asumir la gestión de tantos proyectos. Mientras que el actual gobierno del PP, con la petición, que se realiza con casi dos años de mandato agotados, reconoce las bondades de la iniciativa de una administración de distinto signo: si no es atendida, el responsable siempre será el Consell. Orihuela y Pilar de la Horadada (PP) han podido poner en marcha numerosos proyectos educativos necesarios, en algunos casos, hace décadas aunque en estos casos desde el mandato anterior.