El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada ya cuenta con presupuestos definitivos que entrarán en vigor en breve tras su publicación oficial. Las cuentas municipales de la tercera ciudad por número de habitantes de la Vega Baja ascienden a 38.690.787,58 euros y han sido aprobados en la sesión del pleno de enero sin que los grupos de la oposición del PSOE e independientes de Vecinos Por el Pilar hayan presentado alegaciones y tras de enero tras desestimar las alegaciones presentadas por el sindicato CSIF "que -a juicio del equipo de gobierno del PP- han provocado un importante retraso en su aplicación". El equipo de gobierno aprobó inicialmente los presupuestos de 2021 en un pleno extraordinario la primera semana de diciembre, "consiguiendo un récord histórico que responde al trabajo dirigido por la concejal Mari Carmen Gracia y su equipo de la concejalía de hacienda".

Según la concejala de Hacienda estos presupuestos para 2021 responden a la estimación de ingresos y gastos de una manera "bastante conservadora y prudente", teniendo en cuenta la pandemia en la que nos encontramos inmersos, aún así, “se han elaborado pensando en que la situación mejorará, y si no ocurriera, la ley establece mecanismos para modificarlos”.

En cuanto a la previsión de ingresos, se han calculado como mera previsión de los importes que se liquidarán a lo largo del ejercicio 2021. Por ejemplo, según indica el equipo de gobierno, en el caso del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, el ICIO, "se ha calculado tomando el promedio de las cantidades recaudadas de los últimos cinco años", aunque la oposición ha cuestionado este criterio considerando la crisis económica provocada por la crisis sanitaria. Además no está prevista la subida de ninguna tasa municipal.

Sin embargo, los presupuestos para 2021 no recogen los ingresos procedentes de las dos grandes zonas urbanizables de Pilar de la Horadada que durante casi 20 años han estado totalmente paradas: en referencia a la “Urbanización de Lo Romero Golf” y a la “Unidad de Ejecución Nº1”, conocida entre la ciudadanía como “UE-1”. La “Urbanización de Lo Romero Golf” que se inició en 2001 "se ha desbloqueado ahora en el mes de noviembre, y se prevé que ese desarrollo urbanístico aumente los datos previstos". La segunda UE-1 también se desbloqueará en los próximos meses, y provocará, previsiblemente, el mismo efecto.

También se recoge la estimación de recaudación de 10.855.904,20 euros que corresponde "con la posible venta de cinco solares de titularidad municipal, uno de ellos situado en el R-V y el resto en el sector Hotelero Golf Residencial Lo Romero".

La enajenación de suelos urbanos con usos residenciales en otros municipios de la Vega Baja, como es el caso de Orihuela, no han salido adelante en otros municipios de la Vega Baja durante el año 2020, debido a la incertidumbre en el mercado por la caída de la demanda de turismo residencial por la crisis sanitaria. Con lo que el cumplimiento de esta previsión queda en el aire.

Limpieza de edificios y recogida de basuras

En cuanto al capítulo de gastos, se ha tenido en cuenta la coyuntura provocada por la pandemia del covid. Y, además, "se ha priorizado la mejora de servicios a la ciudadanía que estaban abandonados por la anterior Corporación y sin actualizar económicamente hablando, como la limpieza de edificios, la recogida de residuos, la limpieza viaria, la seguridad y salvamento en playas, o la conservación de jardines y arbolado”, según subraya la concejal de Hacienda.

Por tanto, los presupuestos para 2021 prevén un mayor gasto en limpieza de edificios públicos, con el fin de conseguir una mayor eficacia en la limpieza y esterilización de edificios de propiedad municipal como colegios, dependencias municipales de atención a los vecinos a través de una nueva contrata que está ya en licitación con un presupuesto base de licitación de cuatro millones de euros: el gasto anual superará los 900.000 euros.

La limpieza viaria y la recogida de residuos sólidos urbanos, “merece un capítulo a parte”, explica Mari Carmen Gracia, porque son partidas presupuestarias que “debían haberse aumentado en ejercicios presupuestarios anteriores, conforme lo estipulado en el contrato firmado en el año 2016”, cuando se superó el número de contadores nuevos en todo el término municipal de Pilar de la Horadada, que ha estado “repercutiendo durante estos últimos cuatro años de manera negativa en la calidad del servicio”. También recuerda que se dieron cuenta hace unos meses que el gobierno de coalición PSOE-VPP de la anterior legislatura, había “perdonado cerca de 80.000 euros a la empresa adjudicataria del servicio”, por un concepto que figuraba también en el contrato, y que ya se los han reclamado, y que los han pagado de inmediato.

El concepto de seguridad y salvamento playas también prevé un aumento del gasto, principalmente debido a la subida del salario mínimo interprofesional aprobada por el gobierno de España, y recogido en los nuevos pliegos de licitación, “por que aquellos trabajadores que presten dicho servicio, verán un aumento en su nómina respecto a años anteriores”, explica la concejal.

“El caos administrativo que nos hemos encontrado heredado del gobierno socialista, nos obliga a actualizar las partidas al alza para poner al día el bienestar de nuestros vecinos”, comenta Mari Carmen Gracia, como por ejemplo la partida destinada al mantenimiento "de bienes naturales", que aumenta para "responder a las necesidades reales del nuevo contrato de mantenimiento de jardines y arbolado, para que nuestros vecinos puedan gozar de zonas verdes de calidad para su uso y disfrute".

También se destina dinero a mejorar el servicio de ambulancia municipal que, aún no siendo competencia de la administración local, "el equipo de gobierno consideró necesario dotar de una segunda ambulancia asistencial al servicio que ya se viene prestando en todo el término municipal de Pilar de la Horadada". Por tanto, “se da cumplimiento al compromiso adquirido, que tendrá mayor influencia entre los vecinos y residentes de la urbanización de Pinar de Campoverde”, según la concejala.

Inversiones

En el capítulo de inversiones reales se han tenido en cuenta "las grandes demandas desde hace muchos años" de los vecinos de Pilar de la Horadada. En concreto, se ha tenido en cuenta acciones orientadas a mejorar la atención al ciudadano, "creando nuevas dependencias más eficientes, amplias y cercanas al ciudadano en los distintos edificios de usos múltiples (300.000 euros), proyectados en Torre de la Horadada, Pinar de Campoverde y Pilar de la Horadada".

También se han contemplado inversiones en protecciones contra inundaciones como la DANA en el núcleo urbano de Pilar de la Horadada, en la avenida de la Venta 1.413.201 euros, en Torre de la Horadada (otros 533.000 euros), así como la mejora de la accesibilidad y peatonalización en estas zonas, con otros 2.337.714,60 euros.

Por otro lado, se han proyectado 1.200.000 euros para acometer "una gran inversión para Mil Palmeras". Los vecinos y residentes de la urbanización de costa Mil Palmeras "han sido los grandes olvidados en materia de inversiones en los últimos años". Ahora, se van a acometer las inversiones que estaban esperando estos vecinos "desde la segregación de nuestro municipio en el año 1986, que se concretan "en el acondicionamiento de las zonas más antiguas, y un nuevo puente turístico, otros 500.000 euros, que sustituirá a la pasarela dañada por la DANA.

También se han tenido en cuenta, y se prevén las diferentes inversiones en materia de cultura que hacían falta, y que no se han realizado en los últimos años, como la construcción del CAMME (Centro de Artes Museísticas, Musicales y Escénicas) , para la que se ha solicitado un préstamo de 9 millones de euros, a las que sumamos una actuación concreta sobre el Yacimiento Arqueológico de la Cañada de Praes (150.000 euros). Así hasta la cantidad de 10.855.904,20 de euros en inversiones, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos, además de que servirá de estímulo de fomento del empleo.

En el departamento de la Concejalía de Hacienda trabajan diez personas, entre intervención y tesorería, a las que agradece la concejala de Hacienda agredece "el esfuerzo desempeñado en los últimos meses, “porque hemos cumplido con el reto de aprobar el presupuesto antes de final de año, y eso ha sido gracias a ellos”.

"La oposición no ha presentado alegaciones"

Los grupos municipales en la oposición no han presentado alegaciones al presupuesto para 2021, por lo que “entendemos que sí son los presupuestos que necesita Pilar de la Horadada”, explica Rufino Lancharro, portavoz del Equipo de Gobierno del Partido Popular.

Según el portavoz, “el PSOE se precipitó a anunciar que el PP había recortado 200.000 euros en áreas sociales; sin embargo, las cuentas demuestran que se han incrementado. Por ejemplo, en sanidad se ha incrementado en 106.000 euros, y en Medio Ambiente se ha aumentado en 272.281 euros. Y tampoco es cierto que se ha reducido en 13.000 euros la partida de deportes, como dice el PSOE. En realidad, se ha reducido esa cantidad en la partida de estudios y trabajos técnicos del área de deportes, porque no se van a hacer este año. Y en empleo, por ejemplo, se ha reducido porque este ejercicio no se van a poder hacer tantos cursos como el año anterior debido a la pandemia”.

El mismo edil señala también que no se han bajado las subvenciones a las asociaciones y clubes deportivos, y explica que “en 2020 la partida era más alta porque algunas asociaciones tenían doblado su importe, debido a que en 2019 no lo habían cobrado, y ahí es donde ahora está la diferencia”. Lancharro afirma que no es cierto que se hayan reducido partidas, “lo que hemos hecho desde el Partido Popular es optimizar el gasto y agruparlo”. Y continúa explicando “antes, cada concejalía tenía su propio presupuesto para material de oficina o informática, de manera que cada cual comparaba esos materiales de manera independiente. Nosotros hemos agrupado esos gastos en una partida de gastos comunes para, por un lado, controlar el gasto, y por otro abaratar los costes al hacer grandes compras de un mismo concepto, por ejemplo, los folios”.

El portavoz se lamenta que el PSOE no haya presentado ninguna alegación a los presupuestos, y que encima hayan votado en contra. Entiende "que al menos, podían haber trabajado un poco en elaborar una alternativa, o hacer propuestas sensatas”

Alegaciones CSIF

El sindicato CSIF presentó varias alegaciones al presupuesto para 2021, que han provocado que se tuviese que prorrogar el de 2021 y que su entrada en vigor se retrase un mes. Además, todas han sido desestimadas por el Ayuntamiento porque ninguna se ajusta a los motivos por los que se pueden establecer reclamaciones contra el presupuesto inicialmente aprobado, de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente.

La primera pretensión consistía en incorporar una partida para garantizar el abono de las aportaciones al Plan de Pensiones de los trabajadores, que ha sido desestimada porque, entre otras cosas, el Convenio Colectivo vigente del año 2002 no se encuentra adecuado al límite de la masa salarial global adicional.

También, según el gobierno del PP, "pretendían" que se consignaran tres partidas presupuestarias para garantizar a los empleados públicos el derecho de formación, el acceso a los anticipos reintegrables, y la compra de nuevo vestuario por deterioro y uso del mismo. Estas consideraciones también han sido desestimadas, "porque el presupuesto sí incluye un capítulo para la formación y perfeccionamiento por importe de 5.000 euros, también incluye una aplicación presupuestaria de 50.000 euros para anticipos reintegrables, y también se incluye en el presupuesto para 2021 varias partidas para vestuario de distintas áreas con importe total de 93.427 euros".