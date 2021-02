La llegada del AVE a Elche y Orihuela ha sido todo un acontecimiento esta semana con la presencia, incluso, del presidente del Gobierno Pedro Sánchez. Las dos frecuencias diarias por sentido, de momento, ponen a Madrid a 2 horas y 10 minutos de la capital del Baix Vinalopó y a 2 horas y 22 minutos de la capital de la Vega Baja. No obstante, la rentabilidad del nuevo AVE radica, no nos engañemos, en conseguir que le sea beneficioso cogerlo a los viajeros que tengan como destino el turístico litoral de la Vega Baja donde, además, vive más del 60% de la población de la comarca. Sin embargo, las malas conexiones de las dos nuevas estaciones con el litoral lastran la llegada de viajeros a ese destino.

Un viajero que quiera ir de Madrid a las playas de la Vega Baja cogiendo el AVE puede encontrarse con que va a tardar lo mismo en llegar en tren a la provincia, que desde la estación a su destino. Ambas estaciones, la de Miguel Hernández en Orihuela y la de Elche AV (Alta Velocidad) en Matola, separadas solo 30 kilómetros, van a terminar compitiendo por ser la más atractiva para quien su destino final sea la costa y conseguir atraer a los pasajeros que hasta ahora se apeaban en Alicante.

Analizamos las opciones para llegar a su destino que tiene un viajero que se desplace desde Madrid a la costa de la Vega Baja y viceversa, poniendo como ejemplo Torrevieja, y cuánto tardará en ir o volver desde las nuevas estaciones de Elche y Orihuela. Comprobamos que el AVE es de paso lento cuando el destino es el litoral de la comarca. La estación de Elche parte con ventaja en cuanto a su conexión por carretera, pero falla en la comunicación por transporte público, campo que gana Orihuela. Los AVE en servicio salen a las 6.55 de Madrid Puerta de Atocha (llega a las 9.16 a Elche y 9.30 a Orihuela); y a las 19.55 (llega a las 22.04 a Elche y a las 22.18 a Orihuela). En sentido contrario, el AVE sale cada día a las 6.28 de Orihuela y 6.40 de Elche para llegar a Madrid a las 8.50; y a las 20.48 desde la capital de la Vega Baja y a las 21 desde la del Baix Vinalopó y llega a Madrid a las 23.20 horas.

En autobús

El viajero procedente de Madrid con destino Torrevieja que pare en la estación de Alta Velocidad de Elche deberá coger el autobús (1,35 euros) que ha dispuesto el ayuntamiento ilicitano hasta el casco urbano. Una vez allí, en un trayecto de una media hora, deberá coger el autocar que desde la estación de autobuses le lleve a la ciudad de la sal (si llega en el AVE de las 9.16 tendrá que esperar a las 11.30 a que salga desde Elche el bus a Torrevieja, con una hora y media de trayecto). En total, habrá invertido 3 horas y 45 minutos en ir desde Matola a Torrevieja, casi el doble de lo que ha tardado en llegar de Madrid a Elche. Si va en el AVE que llega a las 22.04, no hay transporte público a Torrevieja a esas horas.

En el caso de que haga el trayecto contrario, de Torrevieja a Madrid cogiendo el AVE en Elche, no podrá tomar el primer tren, que sale a las 6.40 horas, si tiene pensado ir a la estación en autocar, ya que el primer bus entre Torrevieja y Elche sale a las 7. Sí puede ir en transporte público para coger el AVE de las 21 horas. En ese caso lo mejor es que vaya en el bus de las 18 horas que le deja a las 19 en Elche, antes de tomar el que le lleva a la estación de tren. Habrá invertido 3 horas en recorrer los 50 kilómetros que separan en bus Torrevieja y Matola. También hay conexión entre Torrevieja y el aeropuerto de Alicante-Elche, pero los tiempos son similares. Inasumible, ¿verdad?

Si ese viajero decide ir desde Madrid a Torrevieja haciendo parada en Orihuela-Miguel Hernández, cuenta con la ventaja de que no tiene que salir de la estación para coger el autobús que le lleve a su destino, lo que le ahorrará un tiempo precioso. Así, si coge el AVE de la mañana en Madrid estará en la capital de la Vega Baja a las 9.30 horas. Tendrá que esperar a las 10.45 a que salga el bus a Torrevieja (2,65 €) que le dejará en una hora en la estación de autobuses torrevejense. Invertirá así 2 horas y 15 minutos desde que salió del tren en llegar a la localidad salinera (lo mismo que de Madrid a Orihuela). En cambio, no tiene conexión con transporte público si llega a Orihuela en el AVE de las 22.18. Si hace el recorrido inverso, y quiere ir de Torrevieja a Madrid cogiendo el AVE en Orihuela, tiene que sacar el billete del que sale a las 20.48 horas, porque el de las 6.28 no tiene posibilidad de conexión desde la ciudad salinera. Deberá coger en Torrevieja el autobús de las 19 horas y en una hora estará en la estación Miguel Hernández, y esperar 45 minutos a que salga su tren. El tiempo invertido es de 1 hora y 45 minutos.

La conexión en autocar con el litoral es mejor desde Orihuela. Aún así, se tarda, mínimo, lo mismo en los 35 kilómetros que separan Orihuela de Torrevieja (con las esperas), que en los 450 desde Madrid en AVE.

En coche

Es el medio más usado. En el caso de que ese viajero sea llevado o recogido en la estación de Elche AV invertirá solo 33 minutos en recorrer los 42 kilómetros desde y a Torrevieja gracias al acceso por autovía a la estación, además de que le será fácil al acompañante aparcar en una de las 200 plazas gratuitas que hay. También puede dejar su propio vehículo, coger el tren, y recogerlo a la vuelta (el parking, eso sí, no es vigilado).

Orihuela juega en desventaja en este caso. Solo se puede ir de Orihuela a Torrevieja y viceversa por una carretera de doble sentido y, a pesar de ser menor la distancia, 35 kilómetros, se tarda entre 40 y 45 minutos en hacer el recorrido. Lo más difícil, encontrar un sitio donde dejar el coche ya que no hay aparcamiento en la estación, y todas las plazas de alrededor son de zona azul.

En taxi

Es la opción más cara de todas. Desde Orihuela a Torrevieja la tarifa no le saldrá más barata de 40 euros, mientras que el billete del AVE vale 71.10 (actualmente hay plazas desde 36 €). De Elche a Torrevieja el precio ronda entre los 40 y 50 euros.

Mientras tanto, la línea de Cercanías sigue sin electrificarse, con trenes diésel que tardan 1 hora en recorrer Orihuela y Alicante. Y se está a la espera de que algún día Orihuela y Torrevieja estén unidas por autovía y por ferrocarril. La UA propone conectar las dos ciudades con un trazado en tren que cifra en 277 millones (cinco veces menos de lo que ha costado unir el tramo de AVE de Monforte del Cid con Elche y Orihuela, un total de 1.493 millones).