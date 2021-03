Bascuñana: "La investigación se basa en una falacia. Seguiré trabajando por el interés de los oriolanos hasta el final"

“La investigación se basa una absoluta falacia y una absoluta mentira y tiene que terminar como corresponde, aclarándose”. El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, ha hecho estas declaraciones en su perfil de Facebook, sin atender a los medios de comunicación que le han pedido una valoración sobre su imputación, ni distribuir el vídeo que ha grabado en su despacho de la sede del Ayuntamiento de Orihuela, en el Palacio del Marqués de Arneva. Emilio Bascuñana ha sido imputado en el marco de las diligencias que tratan de esclarecer si cobró como asesor de la Conselleria de Sanidad durante seis años sin acudir a trabajar por un presunto delito de malversación. Durante ese periodo percibió más de 200.000 euros. La investigación la inició la propia Conselleria de Sanidad, acabó en la Fiscalía Anticorrupción, que a su vez ha elaborado una denuncia con la diligencias que ha practicado durante los últimos meses y que ha remitido a los juzgados de Orihuela que ha comenzado a citar a testigos y al imputado.

Bascuñana ha señalado en su intervención sin preguntas de algo más de un minuto que “está claro que hay intereses en que la gente de bien no estemos en política. En poner las cosas difíciles a los que decidimos estar en política. Esta (la imputación que se ha conocido ahora) es una cuestión que no es novedosa y que la Fiscalía (Anticorrupción) lleva investigando mucho tiempo”. Y ha concretado que “van sacando los medios de comunicación las noticias que consideran según les interesa” “No hay nada nuevo”, ha insistido el primer edil poco después de conocer que ha sido citado a declarar con asistencia letrada en calidad de investigado (imputado).

Bascuñana ha indicado en ese vídeo que “ha estado trabajando más de 30 años trabajando como médico y a muchos de ustedes. También ese periodo en el que dicen (sic). He hecho lo que se me ha mandado como trabajador de la Conselleria de Sanidad y he estado donde se me ha mandado. Todo esto quedará perfectamente clarificado y espero que no desanimen estas cosas a la gente bien que es necesario, que se metan y participen en política, pese a estas maniobras, y que intenten participar de manera activa”.

El alcalde popular ha reiterado el concepto de “gente de bien”: “Siempre lo he dicho. Pase lo que pase, y le pese a quien le pese, estoy aquí para defender los intereses de Orihuela y los oriolanos y voy a seguir aquí defendiéndolos hasta las últimas consecuencias”.