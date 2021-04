El portavoz de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular, J.J Zaplanta ha advertido que el gobierno del Botànic “está llevando a los trabajadores del Hospital de Torrevieja a un callejón sin salida con un modelo oscuro y sectario que se traducirá en precariedad laboral y asistencial”. Estas declaraciones del PPCV se producen después de que la Conselleria de Sanidad haya iniciado el trámite para aprobar un decreto ley por el que se crea la empresa pública de salud de la Comunidad Valenciana, que tiene como principal cometido asumir las prestaciones sanitarias que la administración autonómica tiene previsto revertir -asumir-.

La principal en estos momentos todo el departamento de salud de Torrevieja y su hospital, que gestiona la concesionaria Ribera (Centene Corporation) aunque el borrador del proyecto de ley también cita las resonancias magnéticas y los servicios de farmacia.

El PPCV asegura que “no va a consentir que se juegue con el futuro de cientos de familias y que se repita el fracaso del modelo Alzira” y ha denunciado que están aplicando la estrategia “del desgaste emocional y laboral con los trabajadores del centro: se les niega información, se les ningunea y les engañan. Todo forma parte de una estrategia, ha explicado el portavoz de Sanidad, para generar incertidumbre y llevarlos al extremo para que no tengan capacidad de respuesta y no puedan defender sus derechos”.

Zaplana ha recordado que la conselleria ya ha adelantado que tiene un plan, “un mal plan que no le han contado a los trabajadores, ni a los alcaldes ni a los afectados. Un plan oscuro que pasa por hacer una nueva empresa pública que acabaría engrosando los errores sanitarios del Consell”.

Así, ha recordado que “es un error generar un nuevo modelo sanitario porque ya hay centros de gestión directa, otros son gestionados por consorcios, otros con personal laboral a extinguir como Alzira y hospitales con gestión indirecta. “¿De verdad la solución del Botànic es crear un quinto modelo de gestión sanitaria con una empresa pública que va a significar más altos cargos, más coste, más protocolos, más enchufados?”, se ha preguntado.

Zaplana considera un error crear un nuevo modelo cuando ya hay centros de gestión directa, otros son gestionados por consorcios, otros con personal laboral a extinguir como Alzira y hospitales con gestión indirecta.

El portavoz de Sanidad ha lamentado que esto “se esté llevando de espaldas a los trabajadores" y ha criticado que la portavoz de Sanidad del PSPV, Carmen Martínez, “les niega la mayor y les mienta en la cara. O de verdad no tiene ni idea, lo cual dice mucho de su poca altura política, o se está riendo de ellos y de su situación”. “Martínez es la enviada del Botànic para acallarlos y engañarlos”.

"Entran con la apisonadora ideológica"

A juicio del PPCV se está repitiendo el modelo Alzira: “Ahora vemos en tiempo real cómo hacen la misma estrategia, cómo cometen los mismos errores, hacen el mismo proceso para llevarlos a una situación extrema donde no haya tiempo material para poder reclamar y defender sus derechos con el objetivo de generarles una situación de indefensión igual a la de la Ribera. La misma hoja de ruta”.

Una vez más, ha explicado, vemos como se prioriza el sectarismo y la ideología del Botànic por encima de la salud de los valencianos porque “sabiendo que no van a poder mantener la calidad asistencial y laboral igual que ha pasado en La Ribera, ni la seguridad de los trabajadores lo hacen por imposición, y les da igual cuántas familias haya detrás. Entran con la apisonadora ideológica”.

La posibilidad de que el departamento se integre en una empresa pública tampoco ha gustado a los sindicatos ni a Unidas Podemos, que apostaban por la integración total del departamento por gestión directa de la Conselleria de Sanidad. Bajo ese modelo el personal del departamento de Torrevieja, unos 1.300 sanitarios, no podrá ser estatutario.