La Audiencia Provincial archiva la causa contra el exalcalde de Torrevieja Pedro Hernández Mateo por la venta de fincas en Almoradí

El tribunal, presidido por el magistrado Francisco Javier Saravia Aguilar, señala que de la investigación "no se deduce que consten pruebas que acrediten la comisión de hecho delictivo alguno" por parte del exdiputado autonómico del PP, ni de los tres empresarios que también estaban investigados en la causa. El hecho principal que dio origen a la denuncia de la Fiscalía fue la compra por parte de Hernández Mateo, en 1997 de 19 hectáreas de suelo rústico por 180.000 euros en Almoradí y su posterior venta en 2002 a una firma inmobiliaria con intereses en Torrevieja por 5,2 millones de euros.

La resolución señala que el Ministerio Fiscal y la acusación particular "tratan de vincular" operaciones inmobiliarias que culminaron con la adquisición de 19 hectáreas rústicas de Hernández Mateo en Almoradí "entre sí y a las sociedades intervinientes" al objeto de imputarle "una serie de delitos contra la Administración Pública, en parte, basándose en los antecedentes de Hernández Mateo, poco ejemplares, eso sí" -dice el auto- pero que "no presuponen la comisión de otros actos punibles ajenos a los que por en su día fue condenado -en referencia al ingreso en prisión del exalcalde por falsedad documental por otro procedimiento-, ni pueden servir para prejuzgar su conducta". El auto reitera que no se deduce que consten pruebas que acrediten la comisión de hecho delictivo alguno por parte de ninguno de los investigados.

La Audiencia señala que no existe conexión alguna entre la condición de urbanizador del Sector 22 en Torrevieja de la mercantil Altos del Mar y las compras de las fincas rusticas a Hernández Mateo por parte de una empresa ligada al mismo grupo inmobiliario, "no existiendo elemento probatorio alguno que ponga de manifiesto la relación entre ambas operaciones y mucho menos la intención de delinquir por ninguna de las partes".

La resolución considera que la revalorización del precio del suelo rústico en Almoradí que se produjo entre 1997 y 2002 estaba vinculada a la expectativa de reclasificación en un futuro PGOU, pero era común a otros muchos suelos rústicos de la zona -aunque finalmente no se declararon urbanizables-. También subraya que no se puede considerar que la operación de compraventa llevada a cabo entre la empresa inmobiliaria y Hernández Mateo "formara parte de un plan encaminado a que se produjera la recalificación de los terrenos adquiridos", Algo que se basaba en un contrato "mecanografiado y sin firmar" que figuraba en la causa en el que se recogía que la compra se producía con la condición de que Hernández Mateo influyera en el Ayuntamiento de Almoradí para que éste recalificara los terrenos comprados por Promociones Edén del Mar -lo que nunca sucedió-. Este documento no fue admitido como prueba válida "al adolecer de cualquier elemento que permita dotarlo de credibilidad".

Hernández Mateo, defendido por el abogado torrevejense Benito Sánchez Martos, está retirado de la vida pública de Torrevieja tras cumplir una pena de cárcel por un delito de falsedad documental y prevaricación en la adjudicación de la contrata de basuras siendo alcalde de Torrevieja, cargo que ejerció durante más de dos décadas (1987-2011).