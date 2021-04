Rosa Medel: "Sanidad está en un error, el área de Torrevieja debe ser de gestión directa"

Ribera, Sanidad Excelente, PP, Cs y Vox aseguran que «no hay que tocar lo que funciona» y que los usuarios del departamento de Torrevieja nunca notan si la gestión es pública o privada. ¿Por qué cree que el departamento debe revertirse a una gestión pública directa?

El problema es que esta colaboración público-privada no es más que un método para desviar dinero público con el que una empresa privada obtenga beneficios. La gestión directa es la que ha demostrado ser más eficiente. Y hablamos de calidad con el precio más razonable posible. Cuando gestiona una empresa privada tiene que llevarse beneficios, que salen del dinero público. ¿Por qué no gestiona directamente la administración que no se tiene que llevar ningún dinero y simplemente tiene que gestionar bien? Si gestiona bien, que se ha demostrado que se gestiona bien, ¿por qué hay que derivar ese dinero público?

Una auditoria de la Sindicatura de Cuentas sobre la gestión de Ribera en Torrevieja aseguraba que es más eficiente y económica que el resto...

Es más barato tener dos enfermeras en una planta de cardiología con treinta pacientes que cuatro. ¿Pero, qué es bueno? Tener cuatro. Esos son los resultados en salud. Cuando los analizas es mucho más eficiente la gestión pública que la privada, que tiene los ratios de enfermería, y en general de personal sanitario como celadores, auxiliares, etc más bajos que la pública. Los pacientes corren un riesgo. Los resultados en salud son peores en la gestión privada con ratios bajos de personal, un ahorro en personal que va a parar a los beneficios de los socios de la empresa gestora.

La concesionaria mantiene que tiene la demora en listas de espera más reducida de la Comunidad...

La gestión de estas empresas privadas es totalmente opaca. Cuando en Alzira se pidieron los datos negaron a facilitarlos. Habían desaparecido los datos reales de la gestión y se encontraron con una lista de espera de pruebas diagnósticas de radiología de 19.000 pruebas. Camuflaron los datos. Si contabilizas la lista de espera de otra manera...En la pública no se hace así. En la auditoría de la Sindicatura de Cuentas se comparaba el precio de operar una hernia en el público con el mismo procedimiento en la concesión. Si para lo mismo tengo a dos enfermeras en la pública y a una en la concesión, ésta última sale siempre más barata. Pero lo adecuado es tener a dos para no poner al paciente en riesgo. Si queremos una medicina barata y que el paciente corra riesgo, eso ya es otro tema. El Síndic no mide los resultados en salud. ¿Hubo de volver ese paciente a Urgencias o volver a ser operado porque se le dio el alta demasiado pronto? Todo eso no se tuvo en cuenta.

¿Como valora que una vez dado el paso de revertir la concesión la consellera Barceló haya iniciado el proceso para crear una empresa pública que asuma el departamento?

Es una gran contradicción. Una empresa pública es una empresa mercantil, cuyo dueño es la Generalitat y se rige por el derecho laboral privado. Los acuerdos de gobierno de Podemos y el PSOE, del gobierno del Estado y del Botànic, contemplan la revisión de la ley 15/1997 sobre habilitación de formas de gestión del Sistema Nacional de Salud, porque lo que queremos es derogarla. La conselleria equivocadamente piensa que es la mejor manera de evitar la conflictividad laboral del personal.

¿Qué hará Unidas Podemos si el PSOE sigue adelante con la reversión con una empresa pública?

Vamos a cumplir los acuerdos. No vamos a votar algo que va en contra del espíritu del Botànic y de los acuerdos del Podemos y PSOE en el Estado. Consideramos que estamos para ayudar a la Conselleria a salir de su error. Es inaudito que cambien toda una política de desprivatización por un problema que tiene varias soluciones. La conselleria tiene que escuchar. Una empresa pública mercantil no es una desprivatización, sigue siendo una empresa privada, lo miren como lo miren. Que la mejor opción es la reversión al sistema sanitario lo dice la ley de 1986 y la ley de Salud de 2018 de la Generalitat. Creo es un error y saldrán del error. Estoy convencida de que van a echar marcha atrás. Si se opta por la empresa pública habrá una inequidad con el resto del personal estatutario de los hospitales públicos, por ejemplo, con ausencia de movilidad, jornada laboral superior al del estatutario, falta de evaluación de la carrera profesional, falta de cobro de incentivos...