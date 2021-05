La promotora del mercadillo solidario de Pinar de Campoverde acusa al Ayuntamiento de permitir actividades sin exigir medidas sanitarias

Mercedes González Mosquera ha salido al paso de la información difundida por el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada en relación a la organización de un mercadillo solidario en Pilar de la Horadada con objeto de recaudar fondos a favor de la ONG “Aztívate”, para el desarrollo de proyectos de ayuda en Turkana (Kenia), actividad de la que era promotora y que el municipio rechazó respaldar. "Con la intención de aclarar mi papel en el asunto recurriendo exclusivamente a hechos comprobables"

Relacionadas Polémica por la propuesta para organizar un mercadillo solidario en Pilar de la Horadada

González explica que las tres reuniones que mantuvo con miembros del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada -la primera antes del 25 de febrero con el concejal José Antonio Martínez; la segunda, antes del 16 de marzo, con el alcalde José María Pérez Sánchez y la tercera con ambos el 16 de marzo- "se celebraron en fechas anteriores a mi solicitud de baja voluntaria en la ONG, por lo que el argumento de que me hice pasar por representante de “Aztívate” es falso". También especifica que Vecinos por el Pilar"grupo al que pertenezco sin ostentar ningún cargo público" no ha tenido participación alguna en las actividades de la ONG, "más allá de donaciones puntuales relacionadas con algún proyecto".

González explica además que en las tres reuniones citadas, "con el pretexto de cumplir con las necesarias medidas sanitarias, se me pusieron todo tipo de trabas, llegando a exigir, para poder realizar el mercadillo, que presentara un proyecto de la actividad así como que contratara seguridad privada; requisitos que no fueron exigidos en otras actividades similares ,como música en directo o venta de ropa en algún bar del Pinar de Campoverde". Recuerda además que en los 5 años que "he desarrollado mi actividad como voluntaria en “Aztívate”, la dirección de la ONG jamás me ha planteado la necesidad de informar ni de solicitar permiso para la organización de mercadillos solidarios, paellas solidarias o cualquier otra actividad encaminada a la captación de fondos, limitándose a recibir el importe de la recaudación obtenida".

La misma feunte sí confirma que se ha dado de baja de la ONG. Pero después de que el Ayuntamiento rechazara ayudar a la hora de realizar el mercadillo. No antes como daba a entender el concejal del PP, José Antonio Martúnez. González explica que la solicitud de baja voluntaria en la ONG, "aunque la envié el 22 de marzo, no recibí acuse de recibo por parte de la dirección de “Aztívate” hasta el 3 de abril, fecha a partir de la cual quedé desvinculada completamente de cualquier responsabilidad derivada de la actividad de la organización". Además aclara que esa baja voluntaria "fue presentada por discrepancias con la dirección de “Aztívate” respecto a la gestión de los fondos, con el propósito de quedar desvinculada de cualquier responsabilidad sobre el destino de los mismos".

Gonzaléz Mosquera "lamenta profundamente que desde el equipo de gobierno no se hayan puesto en contacto conmigo para verificar unos datos que han dado por buenos, siendo del todo falsos tal y como puedo demostrar, causando con ello un gran daño hacia mi imagen y mi persona".