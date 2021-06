Sueña Torrevieja lamenta que el PP solo entregue el 21% de las ayudas previstas

El concejal Pablo Samper (Sueña Torrevieja) aseguró ayer que el gobierno local anunció en su balance de gestión que se habían concedido 2,5 millones de euros pero según la liquidación de cuentas solo se han entregado menos de un millón de euros que suponen un 21% total del presupuesto disponible que asciende a 4,5 millones de euros. Según Samper «la contabilidad oficial demuestra que el alcalde ha vuelto a realizar falsas afirmaciones con las ayudas y subvenciones concedidas en sus dos primeros años de gestión».

Por ejemplo, el gobierno de Eduardo Dolón ha concedido 418.176 euros a clubes, entidades deportivas, eventos y becas a deportistas de élite y no el millón de euros consignado en 2019 y 2020. También aseguró que a la Tercera Edad «no le ha concedido ayudas de pago único por importe de 534.082,5 euros, sino que a fecha 19 de mayo de 2021 se ha reconocido obligaciones por importe de 1.579 euros, disponiendo de un presupuesto de 1.603.941 euros desde 15 de junio de 2019 hasta el 19 de mayo de 2021. Esos 534.000 sí están autorizados para transferirse a los mayores una vez que han sido aprobadas las ayudas. Samper, señaló a distintos colectivos: Los universitarios, no les ha recuperado las ayudas a los estudios superiores por importe de 200.000 euros ya que, en los dos últimos años ni siquiera ha aprobado las bases de los tres últimos cursos, disponiendo de un presupuesto de 383.034 € ; y las ONGS, no les ha abonado de las anualidades de 2019 y 2020 un total de 820.000 euros, sino que solo les ha reconocido obligaciones por importe de 540.917 euros, disponiendo de un presupuesto bianual de 1.530.000 euros.