El alcalde de Torrevieja declara que ha respondido a 94 peticiones de Los Verdes

El alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón (PP) declaró ayer en calidad de investigado (imputado) en el juzgado de Instrucción Número 2 de Torrevieja, que ha abierto diligencias por una denuncia de Los Verdes por supuesta vulneración de los derechos fundamentales de los concejales. Este partido de la oposición al gobierno del PP denunció en el juzgado al primer edil por denegar supuestamente 11 expedientes de los 98 que ha solicitado en el último año.

En la denuncia se incorporan las quejas abiertas ante la Sindicatura de Agravios en las que el Síndic recomienda a Dolón que responda, no de forma genérica, sino entregando los expedientes que se solicitan. El primer edil estuvo declarando aproximadamente durante una hora y media. Llegó al Palacio de Justicia acompañado por su jefe de prensa sobre las 11 de la mañana. Saludó a los medios de comunicación y a los guardias civiles de puerta del edificio judicial.

El alcalde explicó ayer a INFORMACIÓN que ha contestado a todas y cada una de las preguntas que le ha formulado «la secretaria judicial», -lo que sugiere que la magistrada no consideró de entidad el asunto para formular sus preguntas de forma presencial- y mostró su «total tranquilidad porque la denuncia no tiene base ni sustento alguno y creo que lo he demostrado en sede judicial». Añadió que «desde el gabinete de alcaldía ha quedado acreditado que siempre se ha actuado con total transparencia y que no está en mi ánimo entorpecer ni obstaculizar la labor de los concejales de la oposición y nunca he dado instrucciones a ningún funcionario para que se demoren las peticiones de información».

Dolón presentó un informe emitido por el registro municipal en el que «se acredita» que en más de un año, desde el 1 de junio de 2020 al 7 de julio de 2021, el edil portavoz de Los Verdes, Israel Muñoz, que es quien ha interpuesto la denuncia, ha registrado hasta 98 solicitudes de información «y se han contestado 94, mientras que las 4 restantes están en trámite de contestación». Dolón añadió que «se llevan los expedientes prácticamente al día, intentando siempre tramitarlos en tiempo y forma. A veces puede haber una pequeña demora por cualquier circunstancia ocasional».

El regidor señaló que en plena pandemia, en estado de alarma, muchos trabajadores del Ayuntamiento han estado teletrabajando o de baja por ser personal de riesgo y lo que ha podido dificultar el desarrollo y la finalización de algunos expedientes. Para Dolón Los Verdes «tiene siempre el mismo proceder a la hora de solicitar la información: efectúa una petición, se le contesta y si no le gusta la contestación se va directamente al Síndic de Greuges.

Los Verdes aseguran que han ido al juzgado porque las respuestas del primer edil, casi siempre muy genéricas, no incorporan lo que piden -los expedientes-.

A vueltas con las actas de una empresa mixta

Doló n se refirió a la petición de las actas de la empresa mixta de gestión del ciclo hídrico asegurando que pidió que se entregaran pero los servicios jurídicos de la firma «emitieron un informe que indica que en el ámbito del derecho mercantil las actas no pueden salir del consejo de administración». El Síndic interpreta que sí deben entregarse a los ediles aunque sin difundirse.