Un juez imputa al alcalde de Torrevieja Eduardo Dolón por negar supuestamente información a la oposición

Antes de ir al juzgado Los Verdes han trasladado de forma sistemática a la Sindicatura de Agravios de la Comunidad Valenciana el incumplimiento de la obligación del municipio de responder esas peticiones. El Síndic se ha pronunciado en varias ocasiones aceptando las quejas y recomendando al alcalde que respondiera a esas peticiones y advirtiendo sobre el hecho de que se podría dar esa vulneración de derechos.

Entre los expedientes solicitados por Los Verdes y que no han recibido respuesta figuran los relativos a las funciones y horarios de los asesores del alcalde, la petición de las actas del consejo de administración de la empresa mixta de gestión del ciclo integral del Agua, Agamed; acceso a un informe del Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat, el expediente por el que se tramitó la concesión de dedicaciones exclusivas a los miembros de la corporación al iniciarse el actual mandato, la información sobre los medios disponibles para los grupos de la oposición para ejercer su función diaria, o el que se tramitó para acreditar a una veintena de vecinos como delegados de barrio. Estos alcaldes pedáneos, muchos de ellos militantes del PP, están ejerciendo como representantes del equipo de gobierno, también adoptando decisiones ante el Ayuntamiento, en distintos barrios en unas funciones incompatibles con la ley de gran población, que el Ayuntamiento de Torrevieja no ha desarrollado con la creación de distritos. Cuando recibieron su acreditación en un acto público en salón de plenos el gobierno del PP no especificó a qué barrio iba a atender cada uno de los designados.

Todos las solicitudes de información que el equipo de gobierno del PP son de gestiones o procedimientos que la oposición podría llevar a su vez al juzgado por supuestas irregularidades. La falta de información oficial y pública es la que impide precisamente dar ese paso. Algunas de las peticiones realizadas han sido atendidas en precario. Por ejemplo, para contar con acceso a uno de los expedientes el alcalde solo ha permitido que consulte sin obtener copia.

La vulneración de los derechos de los concejales podría acreditarse, si el juzgado lo avala en las diligencias de investigación, incluso si ahora el primer edil accediera a facilitar los datos. Hay varias condenas en este sentido en los últimos años a responsables públicos de municipios por no atender solicitudes de información pública por no facilitar esos expedientes incluso después de atender las peticiones.

El alcalde de Torrevieja durante el anterior mandato, José Manuel Dolón (Los Verdes) estuvo imputado por una causa muy similar, en este caso por una denuncia presentada por el PP, liderado en ese momento por Eduardo Dolón y que fue archivada al acreditar que las peticiones de la oposición, también reclamadas vía Síndicatura de Agravios, aunque con retrasos, sí eran efectivamente tramitadas.