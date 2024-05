El Orihuela busca la final del ascenso en Vic

Un partido más, y el Orihuela estará otra vez peleando por el ascenso un año después, en esta ocasión a Primera RFEF. Para ello necesita superar el mal trago que supone el paso por Vic, donde espera uno de esos equipos sin arraigo que han proliferado en el fútbol contemporáneo en busca de un rédito empresarial que no casa con la esencia íntima de este deporte.

Los amarillos están obligados a defender la renta mínima que amasaron con mucho esfuerzo en Los Arcos hace siete días gracias al tanto de Callejón a la media hora de juego, cuando el Badalona Futur estaba cargando con el peso ofensivo de la contienda.

Al equipo que administra el exvicepresidente del Barça Toni Freixa le vale con igualar la eliminatoria para seguir adelante. Acabó mejor clasificado en la fase regular que los de la Vega Baja y eso le permitiría deshacerse de los alicantinos si después de una hipotética prórroga persistiese la igualada, dado que no se contempla la tanda de penaltis por reglamento.

El exherculano Miguel de las Cuevas puede ser la gran novedad de Sergi Guilló con respecto al enfrentamiento de ida

Ese tanto a favor con el que arranca la vuelta de las semifinales en el Hipòlit Planàs es una de las claves para explicar el modo en el que desea afrontar Sergi Guilló este duelo sobre la moqueta gastada del campo de Vic, que presenta unas dimensiones muy similares a las de Los Arcos, pero donde la bola circula con más dificultad por la aridez del piso y la espesura del caucho, que también afecta al rendimiento de los futbolistas menos acostumbrados a las botas multitaco.

La estadística tira hacia arriba del bloque de Guilló, que ha mantenido una enorme regularidad como visitante desde que el técnico se hizo cargo del vestuario el pasado diciembre. Desde entonces, los de la Vega Baja han disputado nueve encuentros lejos de Orihuela y solo han perdido uno. Cinco victorias y tres empates, un balance muy satisfactorio que si es capaz de hacer valer le acercaría mucho a otro salto de categoría, el segundo seguido.

Sensaciones negativas de los locales

Sin embargo, enfrente tiene un proyecto ambicioso al que la poca pericia de Freixa (y su amistad con Gerard Piqué) ha complicado un ascenso que parecía tener asegurado a falta de cinco semanas para el final de la Liga, cuando le sacaba 9 puntos al Hércules, que finalmente acabó campeón.

Cinco derrotas seguidas, seis en siete partidos, incluyendo la de Los Arcos, es el triste bagaje de los badaloneses (exiliados en Vic) en el último mes y medio. Eso ha instalado las dudas en un vestuario que iba lanzado mientras Ferran Costa gobernaba el proyecto en el césped. Tras su fuga al Principado para salvar a un Andorra casi desahuciado, todo se fue a pique.

A los escorpiones les valdría con el empate en este partido, pero no en el cómputo global de la eliminatoria

El Orihuela ha colmado plenamente su objetivo de temporada como recién ascendido metiéndose en esta final, pero estando tan cerca, no puede renunciar. El Badalona Futur juega ordenado, junto, cómodo en bloque bajo, saliendo agrupado a las contras, con excelentes individualidades (Víctor Valverde, Peque Polo...), con una gran referencia en punta (Chema Moreno) y un excelente portero (Jose Ortega), pero Guilló también dispone de talento ofensivo para equilibrar, solo debe decidir si lo emplea de inicio o lo reserva para la segunda parte, como ya hizo en Los Arcos en la ida... y le funcionó.

LOS DATOS DEL PARTIDO Alineaciones probables: ► Badalona Futur: Ortega; Pedraza, Aleix Roig, Segura, Chema Moreno, Víctor Valverde, Peque Polo, Genar Fornés, Recasens, Isaiah y Álvaro Espínola. ► Orihuela CF: Aitor Arias, Marc Sirera, Diego Espejo, Mendi, Juanma García, Booker, Kamal, Alu Koroma, Hamzá Bellari, Juanmi Callejón y Revilla. ► Árbitro: David Casabona Isla (Navarra). ► Estadio: Hipòlit Planàs de Vic. ► Horario y TV: 18:00 horas / VegaFibra TV

Los amarillos no necesitan exponer, pero tampoco especular, puesto que un 1-0 les deja fuera de combate. En ese equilibrio radicará el éxito de un partido que no debería llegar al tiempo extra. El exherculano Miguel de las Cuevas, suplente el domingo pasado, puede ser la gran novedad en un once consolidado que ha rendido muy bien lejos de Alicante.