Puig anuncia que pedirá 700 millones de fondos europeos para proyectos frente a inundaciones en la Vega Baja pero no los concreta

700 millones de euros para actuaciones que pongan solución a los problemas estructurales que tiene la Vega Baja para hacer frente a las inundaciones. Es el anuncio que ha hecho este lunes en Almoradí el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que ha visitado la mota del río Segura en Almoradí, la considerada "zona cero" de la riada, en el segundo aniversario de la DANA que arrasó la comarca. Puig ha explicado que la Generalitat optará fondos europeos por valor de 700 millones de euros para seis proyectos "de distinta naturaleza" en la Vega Baja. Sin embargo, el jefe del Consell no ha concretado a qué proyectos se refería y, a insistencia de este medio, tan solo ha señalado que están relacionados "con las rejillas, en la desembocadura y otros en distintas actuaciones alrededor del río", con el objetivo, ha añadido, de "mejorar el río y lo que significa de consecuencias para una eventualidad como la que sufrimos y después hay cuestiones que tienen que ver con el desarrollo y promoción económica de la Vega Baja".

El jefe del Consell ha recordado que "hay cuestiones que tienen un carácter coyuntural y otras que tienen un carácter más estructural, y para ellas necesitamos fondos europeos". Por ello, ha precisado que se trabaja ya en, al menos, esos seis proyectos. Puig se ha referido a la visita como "un acto de reconocimiento al trabajo que se hizo y se está haciendo por parte de todas las administraciones para recuperar y hacer renacer la Vega Baja". "La prevención es la única alternativa que tenemos y estamos trabajando todas las administraciones para que, en el caso de que haya una eventualidad de estas características, no tenga las mismas consecuencias", ha indicado Puig. En este sentido, el responsable de la Generalitat ha destacado la importancia de la coordinación de todas las administraciones implicadas, y ha remarcado la relevancia de iniciativas impulsadas por el Consell como el Plan Vega Renhace, "un ambicioso programa de actuaciones que parte de la comarca para beneficiar al conjunto de la ciudadanía". Para Puig hay "un avance sustancial y todas las administraciones están alineadas en un proceso de recuperación y de impulso de la comarca".

En cuanto a la falta de las grandes infraestructuras anunciadas para evitar o minimizar las consecuencias de una nueva gota fría el jefe del Consell ha defendido que hay cuestiones que tienen una discusión técnica, como el bypass, "porque lo que no queremos causar daños añadidos a otros municipios". Es por ello, que el Consell, a través del Plan Vega Renhace, ha preparado una serie de alegaciones, bien documentadas, al Plan Hidrológico de la Cuenca del Segura de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), que está actualmente en exposición pública. En el mismo se sitúan una serie de proyectos estructurales, como la solución a la rambla de Abanilla, pero que no convencen a muchos municipios por considerar que se les desvía a ellos el agua. "Estamos haciendo camino al andar. Hace dos años que estamos trabajando, y estructuralmente para la recuperación e impulso de la comarca es decisiva esta década 20-30, porque la sostenibilidad va a ser un elemento clave y también vamos a tener fondos europeos. Es una gran oportunidad", ha indicado Ximo Puig, quien, no obstante, ha reconocido que "vamos con la rapidez que se puede". Para el jefe del Consell "no solo se trata de invertir, hay que hacerlo con racionalidad y hay que tener en cuenta que, antes de hacer nada, hay que hacer los proyectos técnicos y buscar la sostenibilidad y la mayor conexión posible entre el medio ambiente y el crecimiento económico".

El presidente de la Generalitat ha aprovechado la visita para saludar a efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que se encuentran realizando maniobras en la zona del río donde se rompió el muro, precisamente para actuar con la mayor eficiencia en el caso de una catástrofe como la DANA. "Hicieron un trabajo extraordinario hace dos años", ha apuntado. Otro momento emotivo fue el protagonizado por el responsable del juzgado de Aguas de Almoradí, quien se ha acercado al jefe del Consell para darle las gracias "por todo" y le ha dicho, con cierta emoción, que "me siento más valenciano gracias a usted".

Ximo Puig ha aludido también a los proyectos en marcha que se están desarrollando en Almoradí, por valor de 8 millones de euros. En este sentido, la alcaldesa de Almoradí, María Gómez, que ha acompañado a Ximo Puig en su visita al lugar donde un monolito recuerda a los "héroes" que ayudaron durante aquellos días de septiembre de 2019, que "estamos viendo el río lleno de cañas y si no se limpia volverá a pasar lo mismo, en cualquier punto de la comarca". Gómez ha denunciado la falta de actuación en cuanto a obras de mantenimiento en estos dos años. "Obras importantes para que queda más agua por el río que es lo que estamos demandando en la Vega Baja desde hace mucho tiempo y que fue una de las consecuencias que tuvo la DANA de 2019". Además de la falta de capacidad del río al no haberse aumentado su encauzamiento, la también diputada provincial del PP se quejó de que no haya solución a la rambla de Abanilla "porque toda el agua que pueda ir por allí, al no estar canalizada, iría a las mismas zonas donde fue, a inundar bancales y explotaciones agrícolas de todos los municipios". La alcaldesa dice que entiende que son soluciones complejas "pero alguna vez tendremos que dejar de estudiar y empezar a ejecutar". En este sentido, aseguró que todas las obras que afectan a su municipio "están en ejecución y terminándose, como edificios municipales, caminos rurales, carreteras, alcantarillado o agua potable". En este último caso se va a iniciar una solución junto a Catral para evitar el desabastecimiento de agua potable como sucedió hace dos años.

La regidora anunció que está en proyecto un nuevo colector pero denunció que el Consell tiene bloqueada una parte, que debe licitar la Conselleria, "y no podemos hacer la red de colectores pluviales y esto se debe desatascar". "Vamos a pedir en una subvención de la Generalitat 1,5 millones para hacer la parte que falta para un colector que ocupe todo el casco urbano de Almoradí para que el agua de lluvia salga por la depuradora, que es por donde debe de salir para canalizar el agua por los sucesivos cauces hacia el río o la desembocadura, pero si no se ejecuta la contratación del Consell lo que hagamos no vale de nada". "Ha pasado ya demasiado tiempo y hay que poner ya soluciones sobre la mesa", zanjó la regidora almoradidense.