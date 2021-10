Aparecen numerosos peces muertos en Guardamar del Segura

Alarma en Guardamar del Segura ante la aparición de numerosos peces muertos en distintas zonas de la costa de esta localidad. El alcalde, el socialista José Luis Sáez, ha señalado a este diario que los pescadores han alertado de la mortandad de peces en el interior de la desembocadura del río Segura, en el mar y en las playas de Tusales (al norte de la desembocadura) y Babilonia (al sur).

Hay ciudadanos que están mostrando su preocupación en las redes sociales. Una usuaria del grupo de Facebook "Tú no eres de Guardamar si no..." comentaba hoy en esta red social que "dan ganas de llorar. No sé qué está pasando pero está toda la desembocadura llena de peces muertos y un montón agonizando", comentario que acompaña de varias imágenes.

Estos episodios se suelen dar por falta de oxígeno en las aguas del río Segura.

En la memoria está más que reciente lo ocurrido en el Mar Menor de la vecina Murcia: